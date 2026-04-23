ビッグボーイ「宇治抹茶デザートフェア」、ほろ苦&濃厚の抹茶スイーツ4品登場
ハンバーグ&ステーキレストランの「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」は4月23日より、「宇治抹茶のファッジサンデー」などデザート4品を期間限定で販売している。
ビッグボーイ「宇治抹茶のファッジサンデー」
「宇治抹茶のファッジサンデー」(539円)は、ほんのり温かいブラウニーに、宇治抹茶を使用した抹茶アイスをのせ、ホワイトチョコ、ホイップ、ナッツ、チェリーをトッピングしたデザート。
温かいブラウニーとほろ苦く冷たい抹茶アイスが織りなす絶妙なハーモニーに、ホワイトチョコのミルキーな味わいやパリッとした口当たり、ナッツのカリッとした食感がアクセントに。さらに別添えの沖縄県産黒糖を使った黒みつをかければ、黒糖ならではの香ばしい風味と上品な甘さがプラスされ、和と洋が調和した贅沢な味わいを堪能することができる。
ビッグボーイ「宇治抹茶のファッジサンデー」
また、「宇治抹茶のファッジサンデー」の味わいを手頃なミニサイズで楽しめる「宇治抹茶パフェ」(429円)のほか、「宇治抹茶アイス」(264円)、「2種のアイス(宇治抹茶&バニラ)」(176円)もラインアップされている。
ビッグボーイ(左)「宇治抹茶アイス」、(右)「2種のアイス(宇治抹茶&バニラ)」
ビッグボーイ「宇治抹茶のファッジサンデー」
「宇治抹茶のファッジサンデー」(539円)は、ほんのり温かいブラウニーに、宇治抹茶を使用した抹茶アイスをのせ、ホワイトチョコ、ホイップ、ナッツ、チェリーをトッピングしたデザート。
ビッグボーイ「宇治抹茶のファッジサンデー」
また、「宇治抹茶のファッジサンデー」の味わいを手頃なミニサイズで楽しめる「宇治抹茶パフェ」(429円)のほか、「宇治抹茶アイス」(264円)、「2種のアイス(宇治抹茶&バニラ)」(176円)もラインアップされている。
ビッグボーイ(左)「宇治抹茶アイス」、(右)「2種のアイス(宇治抹茶&バニラ)」