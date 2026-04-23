寿がきやが、世界の味をラーメンで楽しめるというコンセプトの「世界の味麺めぐり」シリーズを立ち上げ、第1弾として2026年4月20日(月)に「世界の味麺めぐり 麻辣湯麺」を発売したので、買ってきて食べてみました。

「世界の味麺めぐり 麻辣湯麺」新発売のお知らせ

https://www.sugakiya.co.jp/special/260401_news.html

寿がきや「世界の味麺めぐり 麻辣湯麺」はオレンジ色が目立つパッケージでした。



原材料はこんな感じ。スープにビーフエキスやビーフブイヨン、ねりごま、香辛料、豆板醤パウダーなどが入っているところはいかにも麻辣湯という印象。



1食113gで379kcalです。



中には「かやく入スープ」と「液体スープ」が入っています。



「かやく入スープ」をめんの上にあけて、お湯を内側の線まで注ぎます。



フタの上で液体スープを温めながら5分待ちます。



時間が来たらフタを開け、液体スープを投入。



よくまぜたらできあがり。スープは「麻辣」のうち、しびれるような「麻」の辛さは控えめで、唐辛子のヒリヒリするような「辣」の辛さが強く前に押し出されています。一方で、ねりごまなどを使ったまろやかな甘みがベースにあり、辛さがありつつも、どこかミルキーさも感じます。なお、香辛料は重たくてスープの底に沈みがちなので、食べ終わりに近いタイミングになると「麻」やコショウの辛さが強くなりました。適宜、底から混ぜつつ食べるとバランスがよさげ。



麺は平たいちぢれ麺で、スープがよく絡みます。具材として、小さいながらもチンゲンサイが入っているのはうれしいところ。2024年ごろから広がっている「麻辣湯」のお店では具材と麺を自分で選ぶスタイルが多く、ついつい具材を取り過ぎてしまって2000円超になってしまうこともあるので、300円台でこの味わいが手軽に食べられるのはありがたいところ。



寿がきや「世界の味麺めぐり 麻辣湯麺」は税込363円で、2026年4月20日(月)から発売中。Amazonでは12個セットが4335円(1つ361円)で販売されています。

Amazon.co.jp: 寿がきや 世界の味麺めぐり 麻辣湯麺 113g ×12個 : 食品・飲料・お酒