バーガーキングから新サンデーシリーズ「キングフュージョン」が新登場　『パイナップル&ワッフルサンデー』を期間限定発売

ハンバーガーチェーンのバーガーキングは4月24日より、新サンデーシリーズ「キングフュージョン」の第1弾として『キングフュージョン パイナップル&ワッフルサンデー』を期間限定で発売する。価格は税込490円。

同シリーズは、“混ぜておいしい”をコンセプトにした新たなデザートラインで、素材の組み合わせと食感の変化を楽しめる点が特徴だ。

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〈キングフュージョン パイナップル&ワッフルサンデー〉

『キングフュージョン パイナップル&ワッフルサンデー』は、まろやかなソフトクリームに、ゴールデンパインの果肉を使用したパイナップルソースを合わせ、さらにキャラメリゼしたココナッツ風味のワッフルをトッピングする。

カップの上下にパイナップルソースとココナッツワッフルを配置することで、混ぜることで味わいが一体化する設計とした。トロピカルな香りと爽やかな甘さ、ザクザクとした食感のコントラストが特徴のデザートに仕上げている。

〈商品概要〉

商品名:キングフュージョン パイナップル&ワッフルサンデー

発売日:2026年4月24日(金)〜

価格:490円(税込)

販売概要

全国のバーガーキング店舗で販売(※一部店舗を除く)。数量限定のため、なくなり次第終了。デリバリーでは非対応。販売時間帯は店舗により異なる。東京競馬場店、栂池雪の広場店、京都競馬場店では販売しない。