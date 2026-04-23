JAXAは、技術実証のための小型衛星の打ち上げが成功したと発表しました。

本来は国産小型ロケット「イプシロンS」で、鹿児島県から打ち上げる計画でしたが、「イプシロンS」はトラブルなどで開発スケジュールが遅れているため、アメリカ企業のロケットを使って、ニュージーランドから打ち上げられました。

JAXA主導のプロジェクト 大学、高専、企業の衛星8機

JAXAの革新的衛星技術実証4号機は、日本時間の2026 年4 月23 日12時9分に、ニュージーランドにあるRocket Lab社の第1 発射施設から、同社のロケットElectronで打ち上げられました。

打ち上げられた革新的衛星技術実証4号機は、JAXAが主導するプロジェクトで、大学や高専、民間企業が開発したアイデアや新しい部品を搭載した小型衛星などを打ち上げ、実際に宇宙で技術を試す機会を提供しています。

「ネジゼロ・機構部品ゼロ・デブリゼロ」を目指す衛星、折り紙の仕組みでアンテナを展開する衛星、地震の前兆を宇宙から検知しようとする衛星など、個性豊かな小型衛星8機です。

エレクトロンロケットは、きょうの打ち上げで約53分5秒後に搭載した8機すべての小型衛星・キューブサットの軌道投入を完了し、打ち上げは成功したということです。しています。

8機のキューブサット、それぞれの「実証」の意義

今回打ち上げが成功した「革新的衛星技術実証4号機」は、JAXAが主導する日本の宇宙ビジネスや研究の促進を目的としたプログラムの第4弾です。

大学や民間企業が開発した斬新なアイデアや新しい部品を搭載した小型衛星や、超小型衛星を打ち上げ、実際に宇宙空間で技術を試す機会を提供しています。日本の次世代の宇宙技術を育てるための重要なミッションです。

８機の衛星の概要を詳しく

８機はいずれも数十センチから数メートルの小型衛星で、最も大きいものでも展開時の最長幅が3．4メートルほど、小さいものは27センチ×10センチ×11.3センチです。

01 MAGNARO-II（名古屋大学）--回転分離で複数衛星を同時に展開

連結した超小型衛星を回転の力で分離し、複数機による「編隊」を軌道上で形成する新しい手法を実証します。複数機が連携することで、多地点の同時観測や継続的な地球観測の実現を目指します。

02 KOSEN-2R（米子工業高等専門学校）--海底地殻変動データを宇宙で収集

LPWA（LoRa）受信機と指向性アンテナを組み合わせ、海底の地殻変動観測データを収集します。魚眼カメラと磁気センサを融合させた高精度な姿勢制御の実証にも取り組みます。持続可能な宇宙工学技術者の育成なども目的のひとつです。

03 WASEDA-SAT-ZERO-II（早稲田大学）--3Dプリンタで「ネジゼロ」衛星

3Dプリンタを用いて衛星の筐体を一体成型する技術を実証します。ネジも機構部品もゼロという思い切った設計により、宇宙ゴミ（デブリ）の発生を抑えることも狙います。さらに、折り紙のように平面要素を組み合わせた膜面の展開実験も行います。

04 FSI-SAT2（一般財団法人未来科学研究所）--1Uサイズのマルチスペクトルカメラ

データ処理系を含めて1Uという極めてコンパクトなサイズに収めたマルチスペクトルカメラを低コストで開発し、軌道上での基本動作を実証します。小型・低コストで多機能な観測機器の可能性を探る取り組みです。

05 OrigamiSat-2（東京科学大学）--折り紙で25倍に広がるアンテナ

折り紙の技術で畳める2層展開膜にアンテナ素子を貼り付けた、軽量かつ高収納率の宇宙用展開アレーアンテナを実証します。10cm立方サイズから展開すると投影面積が約25倍に広がり、アンテナの利得を大幅に高められる点が特長です。

06 Mono-Nikko（株式会社大日光・エンジニアリング）--バッテリの「異常」をいち早く検知

超小型宇宙機に搭載するバッテリのステータスデータを取得し、劣化や異常を軌道上でいち早く検知できる「インテリジェント電源ユニット」を実証します。宇宙機の安全性・信頼性向上に直結する実用的な技術です。

07 PRELUDE（日本大学）--地震の「前兆」を宇宙から捉える

高度80kmの電離圏D領域で統計的に有意とされている「地震先行電離圏変動」を検知するため、超小型の電場・プラズマハイブリッドセンサーを搭載し、全球観測による地震発生予測の実現を目指します。

08 ARICA-2（青山学院大学）--民間衛星通信で突発天体を即報

民間衛星通信ネットワークを活用した新しい突発天体速報システムを搭載し、通信の成功率や速報までの遅延時間を軌道上で検証します。従来とは異なる通信インフラを宇宙観測に応用しようとする先駆的な試みです。

挑戦が宇宙へ飛び立った

大学・高専・民間企業が独自のアイデアで開発した8機は、それぞれ異なる課題に挑んでいて、今後は宇宙空間で衛星の機能がテストされます。

・