音楽プロデューサーの小室哲哉（67）が22日放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜前1・00）に出演。現在行われている「TM NETWORK TOUR 2026 QUANTUM TOUR」の演出上のネタバレをし、共演者を驚かす場面があった。

この日はh頃から親交があるメディアアーティスト・落合陽一氏とともに出演。ツアーの横浜公演に、落合氏も足を運んだという。

そんな2人でAIなど最新の技術についてトークをする中、小室は「5月1日、2日、最終追加公演が残っているんですけど、ネタバレにちょっとなっちゃうんですけど」と前置きしたうえで「ハモりの声、僕の声分かりました？聞いていて。ところどころハモっているじゃない」と投げかけた。

そのうえで「あれ、結構AI」とぶっちゃけ。これには落合氏も「AIなんですか？」と驚き。「なんかハモっているなと思ったけど、どこからこの声が出ているんだろうなって」と続けた。

小室は「さらに自分でも声重ねているので、ユニゾンとかダブルになってよりいいんですけど」と明かした。

落合も「AIの自分と一緒に歌うって、結構いいですよね」と感心。小室は「5、6曲はそういう場所（AIがハモる演出）があって。一緒に歌ってます、自分と」と笑った。