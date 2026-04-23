「僕が試合を台無しにした」韓国クラブの主力を担う日本人MFがハングルで謝罪。指揮官は前半で交代の背景を説明
韓国でプレーする高橋一輝が、自身の痛恨ミスを謝罪した。韓国メディア『STAR NEWS』が伝えている。
４月21日に開催されたKリーグ１部の第９節で、高橋を擁する富川FCはFCソウルと敵地で対戦。０−３で完敗した。
カズの愛称で知られる29歳のMFは中盤の一角で先発するも、31分にハンドで相手の先制点に繋がるPKを献上すれば、45＋８分に足を滑らせてボールロストし、２失点目も招いてしまった。チームはハーフタイムに３枚替えを行なったなか、前半のみでベンチに下がった。
強く責任を感じる高橋は試合後、SNSでメッセージを発信。ハングルで次のように綴った。
「富川FCのチームメイト、ファンの皆さん、コーチングスタッフ、遅い時間までコンディション管理をしてくれるトレーナーの皆さん、このクラブに関わる全ての方が、今日の試合のために時間を割いて最善の準備をしてくれたのに、僕が試合を台無しにしてしまいました。今日の責任を深く反省し、必ずピッチで挽回できるよう全力を尽くします。いつも僕たちを応援してくれるサポーターの皆さんに心から感謝しています」
もっとも、指揮官は決して責めたりはしていない。富川を率いるイ・ヨンミン監督は、交代の背景に触れ、こう語った。
「誰にでも起こり得るミスであり、運が味方しなかっただけだ。ハーフタイムの交代は叱責ではなく、選手の心理的な安定のためであり、流れを変えるための判断だった」
柏レイソルのジュニアユース、流通経済大柏高校出身の高橋は、複数の欧州クラブを経て、2023年に富川に加入。『STAR NEWS』は「広い視野と確かな基本技術、安定したファーストタッチを武器に、中盤のエンジン役を担っている。昨季の１部昇格を牽引した中心選手の１人」と説明したように主力として活躍している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ハンドでPK献上＆足を滑らせ…29歳カズのプレー
４月21日に開催されたKリーグ１部の第９節で、高橋を擁する富川FCはFCソウルと敵地で対戦。０−３で完敗した。
カズの愛称で知られる29歳のMFは中盤の一角で先発するも、31分にハンドで相手の先制点に繋がるPKを献上すれば、45＋８分に足を滑らせてボールロストし、２失点目も招いてしまった。チームはハーフタイムに３枚替えを行なったなか、前半のみでベンチに下がった。
強く責任を感じる高橋は試合後、SNSでメッセージを発信。ハングルで次のように綴った。
もっとも、指揮官は決して責めたりはしていない。富川を率いるイ・ヨンミン監督は、交代の背景に触れ、こう語った。
「誰にでも起こり得るミスであり、運が味方しなかっただけだ。ハーフタイムの交代は叱責ではなく、選手の心理的な安定のためであり、流れを変えるための判断だった」
柏レイソルのジュニアユース、流通経済大柏高校出身の高橋は、複数の欧州クラブを経て、2023年に富川に加入。『STAR NEWS』は「広い視野と確かな基本技術、安定したファーストタッチを武器に、中盤のエンジン役を担っている。昨季の１部昇格を牽引した中心選手の１人」と説明したように主力として活躍している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ハンドでPK献上＆足を滑らせ…29歳カズのプレー