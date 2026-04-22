【東京都港区】東京タワーで、333匹の鯉のぼりが泳ぐ景色と夜桜のプロジェクションマッピングを堪能
東京タワーの高さ333mにちなんで333匹を掲揚
東京タワーは、『東京タワー 春の恒例企画！333匹の「鯉のぼり」と「さんまのぼり」』と、春のプロジェクションマッピング『TOKYO TOWER CITY LIGHT FANTASIA 〜Spring Concerto 2026〜(以下、CITY LIGHT FANTASIA 〜Spring Concerto〜)』を開催している。
まずは、東京タワー1階正面玄関前で楽しめる『東京タワー 春の恒例企画！333匹の「鯉のぼり」と「さんまのぼり」』から紹介しよう。
東京タワーのオレンジ色と青空をバックに、東京の中心で鮮やかに泳ぐ333匹の鯉のぼり。17回目の開催となる今年は、1階正面玄関前に東京タワーの高さ333mにちなんで333匹を掲揚している。カラフルな鯉たちが風になびかれ、いっせいに空を泳ぐ姿を見て楽しもう。
[caption id="attachment_1592282" align="aligncenter" width="600"] 大船渡市の子供たちがデザインした大漁旗 ※大船渡市大漁旗コンテストの優秀作品[/caption]
また、カラフルな鯉たちに混ざって、1匹だけ全長6mに及ぶ「さんまのぼり」が泳いでいる。東京タワーと友好関係にある岩手県大船渡市の「さんまのぼり」を掲げることで、東日本大震災からの復興に毎年エールを送っているのだという。
夜になると、ライトアップされた東京タワーをバックに、鯉のぼりもライトアップされて幻想的に泳ぐ。
『東京タワー 春の恒例企画！333匹の「鯉のぼり」と「さんまのぼり」』は、5月6日(水)まで終日掲揚中だ。夜桜と東京の夜景が混ざり合っていく様子を堪能
続いて、メインデッキ2階北面で楽しめる『CITY LIGHT FANTASIA 〜Spring Concerto〜』について紹介しよう。
夜景、そして季節ごとの映像を融合させたプロジェクションマッピング「TOKYO TOWER CITY LIGHT FANTASIA」。メインデッキからの美しい夜景を背景に、その窓面に優美かつ壮大に投映されるイメージは、室内に居ながらにして日本的な四季を感じさせる。
春のテーマは、「Spring Concerto」。ストーリー仕立ての春らしいマッピングで、暗く長い冬の東京に春の明るい光が差し込み、動物や植物たちが目覚めるシーンからスタート。春の訪れを喜び、森の中に活気が満ちあふれる中、きらびやかな夜景の中に満開の桜が咲き誇り、夜桜と東京の夜景が混ざり合っていく様子を目の前で味わえる。
さらに、桜色に染まる東京の夜景を同時に写真に収められる「サクラフォトタイム」が本編の後に登場！
新たにレーザーライトとゴボライトが導入され、空間の没入感をさらに向上しているという。舞い散る桜をイメージし、光の粒が空間全体を舞う幻想的な効果を演出する。
上映スケジュールは、本編が3分10秒、サクラフォトタイムが2分、インターバル1分の繰り返し上映だ。なお、『CITY LIGHT FANTASIA 〜Spring Concerto〜』は、メインデッキ(150m)の展望料金のみで見ることができ、5月6日(水)まで毎日開催されている。
今年の春は東京タワーに出かけ、『東京タワー 春の恒例企画！333匹の「鯉のぼり」と「さんまのぼり」』や『CITY LIGHT FANTASIA 〜Spring Concerto〜』を楽しんでみては。
■東京タワー 春の恒例企画！333匹の「鯉のぼり」と「さんまのぼり」
期間：5月6日(水)まで終日掲揚中
場所：東京タワー1階正面玄関前
住所：東京都港区芝公園4丁目2−8
■TOKYO TOWER CITY LIGHT FANTASIA 〜Spring Concerto 2026〜
期間：5月6日(水)まで毎日開催
時間：4月26日(日)までは18:30〜22:50、4月27日(月)〜5月6日(水)の期間は18:45〜22:50
会場：東京タワーメインデッキ2階 北面
東京タワー公式HP：https://www.tokyotower.co.jp
(ソルトピーチ)