スシローが世界的に人気のスペースファンタジーRPG『崩壊：スターレイル』と、2度目のコラボレーション。

コラボ限定グッズ付きのおすしやスイーツなど、複数のコラボ商品が第1弾・第2弾に分けて展開されます！

スシロー『崩壊：スターレイル』コラボレーション「黄金の一皿」

期間：2026年4月27日（月）〜

※2026年5月12日（火）、13日（水）は一斉休業

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPで確認できます

※コラボ限定ピック・カード・ステッカー・クリアしおり・すし皿は、対象商品1点につき、ランダムで1点提供（デザインは選べません）

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」、「京樽・スシロー」は対象外

※画像はイメージです

創り込まれたストーリーと個性的なキャラクターで、世界中に多くのファンを持つスペースファンタジーRPG『崩壊：スターレイル』と2回目のコラボレーション。

コラボ企画「黄金の一皿」を、2026年4月27日より、全国のスシローにて実施されます☆

今回のコラボでは、コラボ限定グッズ付きのおすしやスイーツなど、複数のコラボ商品が第1弾・第2弾と期間を分けて展開。

美味しいおすしとともに、『崩壊：スターレイル』との2回目となるコラボレーションが楽しめます。

そのほか、ゲーム内の世界観を体感できるスペシャルコラボ店舗も展開。

また、一部店舗で導入している大型タッチディスプレイ「デジロー」では、コラボ限定コンテンツ「崩壊：スターレイルモード」も登場します！

食事とゲームの世界観を同時に楽しめる、特別な体験ができる限定コンテンツです☆

コラボ限定ピック付きメニュー

【第1弾：4月27日（月）〜】コラボ限定ピック（4種+シークレット1種）

販売期間：

【第1弾】2026年4月27日（月）〜

【第2弾】2026年5月15日（金）〜

※コラボ限定グッズが付かない「マーラー風サーモン 揚げネギ添え」「大えび」「うなぎの蒲焼き」「大つぶ貝」も販売されているため、注文の際は注意ください

※コラボ限定ピックは対象商品1点につき、ランダムで1枚提供（デザインは選べません）

※お持ち帰り対象外

※手配総数は対象商品に付くグッズの総数

『崩壊：スターレイル』のキャラクターをあしらった、コラボ限定ピック付きメニューを販売。

【第2弾：5月15日（金）〜】コラボ限定ピック（4種+シークレット1種）

第1弾・第2弾に期間を分けて展開し、それぞれ4種+シークレットデザインのピックから、ランダムで1つがもらえます☆

崩壊：スターレイルコラボ限定ピック付き マーラー風サーモン 揚げネギ添え 第1弾・第2弾

価格：250円(税込)〜 ※店舗によって価格が異なります

販売期間：

【第1弾】2026年4月27日（月）〜コラボ限定ピックの手配総数31.5万枚分が完売次第終了

【第2弾】2026年5月15日（金）〜コラボ限定ピックの手配総数22.5万枚分が完売次第終了

第1弾・第2弾共通で登場する、コラボ限定ピック付き商品「マーラー風サーモン 揚げネギ添え」

サーモンに香ばしく揚げたネギと、特製マーラーソースをあわせたメニューです！

崩壊：スターレイルコラボ限定ピック付き レモンステーキ風にぎり 第1弾

販売期間：2026年4月27日（月）〜コラボ限定ピックの手配総数34.2万枚分が完売次第終了

価格：250円(税込)〜 ※店舗によって価格が異なります

※第2弾のグッズは付きません

第1弾に登場するコラボ限定ピック付き商品「レモンステーキ風にぎり」

長崎名物のレモンステーキをイメージした創作すしです☆

崩壊：スターレイルコラボ限定ピック付き 大えび 第1弾

販売期間：2026年4月27日（月）〜コラボ限定ピックの手配総数27万枚分が完売次第終了

価格：250円(税込)〜 ※店舗によって価格が異なります

※第2弾のグッズは付きません

肉厚でボリューム感ある「大えび」も、第1弾のコラボ限定ピック付きメニューとして登場。

いろんなメニューを食べて、コラボ限定ピックを集められます！

崩壊：スターレイルコラボ限定ピック付き うなぎの蒲焼き 第2弾

販売期間：2026年5月15日（金）〜コラボ限定ピックの手配総数27.9万枚分が完売次第終了

価格：250円(税込)〜 ※店舗によって価格が異なります

※第1弾のグッズは付きません

2026年5月15日からのコラボ限定ピック付き商品第2弾には「うなぎの蒲焼き」が登場。

スシローの特製ダレで何度も焼き上げて香ばしくし、旨みを凝縮させています☆

崩壊：スターレイルコラボ限定ピック付き 大つぶ貝 第2弾

販売期間：2026年5月15日（金）〜コラボ限定ピックの手配総数27万枚分が完売次第終了

価格：250円(税込)〜 ※店舗によって価格が異なります

※第1弾のグッズは付きません

コラボ限定ピック付き商品第2弾には「大つぶ貝」もラインナップ。

コリコリ食感と磯の香りが特長のメニューです！

コラボ限定カード付き商品「崩壊：スターレイルコラボ限定カード付き 天然インド鮪6貫盛り 第1弾・第2弾」

販売期間：

【第1弾】2026年4月27日（月）〜コラボ限定カードの手配総数20.7万枚分が完売次第終了

【第2弾】2026年5月15日（金）〜コラボ限定カードの手配総数13.6万枚分が完売次第終了

価格：1,220円(税込)〜 ※店舗によって価格が異なります

※コラボ限定グッズが付かない「天然インド鮪6貫盛り」も販売されているため、注文の際は注意ください

※コラボ限定カードは対象商品1点につき、ランダムで1枚提供（デザインは選べません）

※お持ち帰り対象外

※手配総数は対象商品に付くグッズの総数です

ホログラム素材でキラキラ輝く、コラボ限定カード付き商品として「天然インド鮪6貫盛り」をラインナップ。

第1弾・第2弾で、カードのデザインを変更して展開されます。

【第1弾：4月27日（月）〜】コラボ限定カード（4種+シークレット1種）

カードはそれぞれ、4種+シークレットのなかから1枚をランダムでプレゼント。

【第2弾：5月15日（金）〜】コラボ限定カード（4種+シークレット1種）

どのカードが出てくるか、開けてみてのお楽しみ仕様です！

カード裏面の二次元コードにアクセスしてキャンペーンに参加

応募期間：2026年4月27日（月）〜5月31日（日）23:59:59JSTまで

参加方法：コラボ限定カード裏面の二次元コードから抽選キャンペーンサイトにアクセスすると、その場で抽選結果が分かります

賞品・当選人数：スシローコラボ限定描きおろしアクリルスタンドペアセットを100名にプレゼント

コラボ限定カードの裏面にある二次元コードから、抽選サイトにアクセスして参加できる、キャンペーンを実施。

抽選で100名に、スシローコラボ限定描きおろしアクリルスタンドペアセットが当たります☆

コラボ限定ステッカー付きメニュー

【第1弾：4月27日（月）〜】コラボ限定ステッカー（4種+シークレット1種）

販売期間：

【第1弾】2026年4月27日（月）〜

【第2弾】2026年5月15日（金）〜

クーポン利用可能期間：2026年6月1日（月）〜6月30日（火）

クーポン使用方法：ステッカー裏面の二次元コードをスマートフォンで読み込み、Webページに表示されるクーポンの二次元コードをセルフレジに読み込ませてください

※「お持ち帰りネット注文」、「デリバリー」は対象外

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」、「京樽・スシロー」では利用できません

※コラボ限定グッズが付かない「わらび餅と大学芋のどっちも盛り」「コーヒーゼリーほろにが仕立て」も販売しているので、注文の際は注意ください

※コラボ限定ステッカーは対象商品1点につき、ランダムで1枚提供（デザインは選べません）

※お持ち帰り対象外

※手配総数は対象商品に付くグッズの総数

第1弾・第2弾に分けて、コラボ限定ステッカー付きメニューが登場。

それぞれの期間中、対象メニューにランダムで1枚のコラボステッカーが付いてくるスイーツなどが販売されます。

【第2弾：5月15日（金）〜】コラボ限定ステッカー（4種+シークレット1種）

ステッカーのデザインは、第1弾・第2弾ともに4種+シークレットを展開。

また、コラボ限定ステッカーは、スシロー5％OFFクーポン付きです！

崩壊：スターレイルコラボ限定ステッカー付き わらび餅と大学芋 第1弾・第2弾

価格：290円(税込)〜 ※店舗によって価格が異なります

販売期間：

【第1弾】2026年4月27日（月）〜コラボ限定ステッカーの手配総数21.6万枚分が完売次第終了

【第2弾】2026年5月15日（金）〜コラボ限定ステッカーの手配総数14.4万枚分が完売次第終了

「わらび餅と大学芋」は、第1弾・第2弾両方の期間で、コラボ限定ステッカーが付いてくるメニューをラインナップ。

京都嵐山に本店を構える京都峯嵐堂のわらびもちと、鳴門金時を使用した大学芋を盛り合わせたスイーツです！

崩壊：スターレイルコラボ限定ステッカー付き 白桃とヨーグルトのアイスケーキ 第1弾

販売期間：2026年4月27日（月）〜コラボ限定ステッカーの手配総数27万枚分が完売次第終了

価格：300円(税込)〜 ※店舗によって価格が異なります

※第2弾のグッズは付きません

コラボ限定ステッカー付きのメニューの第1弾には「白桃とヨーグルトのアイスケーキ」が登場。

白桃とヨーグルトの味わいが爽やかなメニューです☆

崩壊：スターレイルコラボ限定ステッカー付き コーヒーゼリーほろにが仕立て 第2弾

販売期間：2026年5月15日（金）〜コラボ限定ステッカーの手配総数19.8万枚分が完売次第終了

価格：250円(税込)〜 ※店舗によって価格が異なります

※第1弾のグッズは付きません

コラボ限定ステッカー付き商品の第2弾として登場する「コーヒーゼリーほろにが仕立て」

期間ごとに異なるメニューを楽しんで、限定ステッカーを集められます！

コラボ限定クリアしおり付きメニュー「崩壊：スターレイルコラボ限定クリアしおり付き フライドポテト 第1弾・第2弾」

販売期間：

【第1弾】2026年4月27日（月）〜コラボ限定クリアしおりの手配総数31.5万枚分が完売次第終了

【第2弾】2026年5月15日（金）〜コラボ限定クリアしおりの手配総数22.5万枚分が完売次第終了

価格：280円(税込)〜 ※店舗によって価格が異なります

※コラボ限定グッズが付かない「フライドポテト」も販売されているため、注文の際は注意ください

※コラボ限定クリアしおりは対象商品1点につき、ランダムで1枚提供（デザインは選べません）

※お持ち帰り対象外

※手配総数は対象商品に付くグッズの総数です

キャラクターの全身ビジュアルで推し活を楽しめる、クリアしおり付きの「フライドポテト」が期間限定で登場。

もらえるクリアしおりは、第1弾・第2弾でデザインが変わります☆

【第1弾：4月27日（月）〜】コラボ限定クリアしおり（4種+シークレット1種）

それぞれ、4種+シークレットのなかから、ランダムで1枚をプレゼント。

【第2弾：5月15日（金）〜】コラボ限定クリアしおり（4種+シークレット1種）

何度も注文して、コレクションしたくなるグッズです！

コラボ限定すし皿付きメニュー「崩壊：スターレイルコラボ限定すし皿付き ソフトドリンク 第1弾・第2弾」

販売期間：

【第1弾】2026年4月27日（月）〜コラボ限定すし皿の手配総数18万枚分が完売次第終了

【第2弾】2026年5月15日（金）〜コラボ限定すし皿の手配総数12.6万枚分が完売次第終了

価格：1,400円(税込)〜 ※店舗によって価格が異なります

※大量の買い占めや、営利を目的とした転売行為、1人複数個の注文は控えてください

※コラボ限定グッズが付かない「ソフトドリンク」も販売していますので、注文の際は注意ください

※手配数量は対象商品に付くグッズの総数

※コラボ限定すし皿は対象商品1点につき、ランダムで1個提供（デザインは選べません）

※お持ち帰り対象外

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」、「京樽・スシロー」は対象外

※画像はイメージです

コラボ期間中は、すし皿付きのソフトドリンクも販売。

【第1弾：4月27日（月）〜】コラボ限定すし皿（4種+シークレット1種）

2026年4月27日からの第1弾と、2026年5月15日からの第2弾で、すし皿のデザインが変わります。

【第2弾：5月15日（金）〜】コラボ限定すし皿（4種+シークレット1種）

デザインはそれぞれ4種+シークレットを用意しており、ランダムで1つがもらえる仕様です☆

スペシャルコラボ店舗

実施期間：2026年4月27日（月）〜5月31日（日）

対象店舗：新宿西口店（東京都）、千葉中央店（千葉県）、難波アムザ店（大阪府）、大野城大城店（福岡県）

※コラボ限定グッズ付き商品は、スペシャルコラボ店舗の実施期間中でも各コラボ限定グッズの手配総数が完売次第終了

コラボ期間中、『崩壊：スターレイル』の世界観を体感できる、スペシャルコラボ店舗を展開。

新宿西口店（東京都）・千葉中央店（千葉県）・難波アムザ店（大阪府）・大野城大城店（福岡県）の4店舗で、オンパロスのキャラクターたちが店内に登場します☆

限定グッズ付きメニューや物語の世界観が楽しめる店舗も展開される、人気ゲームとのコラボレーション。

スシローの『崩壊：スターレイル』コラボレーション「黄金の一皿」は、2026年4月27日よりスタートです！

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