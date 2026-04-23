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海原やすよ ともこ司会の「～人生密着トークバラエティ！～ やすとものいたって真剣です」。今週はゲストに銀シャリをお迎えし、ミシュランシェフがコンビニ食材で極上の一品を作る「一流シェフのコンビニアレンジ飯」と、コント＆漫才の二刀流芸人がサシ飲みトークを展開する「深夜営業メシ」をテーマにお届けする。 名店の腕利きシェフがコンビニ商品を使った簡単アレンジレシピを紹介する「一流シェフのコンビニアレンジ飯」。今回は、中華、和食の2人のミシュランシェフが登場する。

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リポーターの笑い飯・西田が最初に訪ねたのは、昨年、ミシュランガイドの『セレクテッドレストラン』に選出された大阪・淀屋橋の中華レストラン。当企画には3回目の出演となるこちらのシェフ・花田さんは、中華の腕前を競う世界大会で優勝経験のある実力派。味も見た目にもとことんこだわった芸術的な創作中華が評価される一流料理人だ。そんな花田シェフは、実はコンビニのファン。駄菓子コーナーのチョコレート菓子やレジ横にあるチキンをしょっちゅう買うそうで「シェフやのに学生みたいなもん好きなんですね」と西田を笑わせる。

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アレンジ飯では「夜食にピッタリの本格中華」を披露するという花田シェフ。味の決め手となるのは“黒酢あん”だが、これがなんと、コンビニにある2つの食材だけで簡単にできるらしく…。面倒な黒酢あん作りがレンチン一発！ 西田も「うま～！」とテンションが上がった一品とは？ そのほか「中華と韓国を融合」させたクリーミーでピリッと辛い激ウマメニューも紹介！

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続いて登場するのは、大阪・本町にある日本料理の名店で腕を振る正野シェフ。北新地の一流割烹で修業した後、独立して店を構え、こちらも昨年、ミシュランガイドの『セレクテッドレストラン』に選出。独創性あふれる創作和食を生み出し続ける正野さんもまた、毎日のようにコンビニに立ち寄るらしく、豊かな発想力の源はあの超ロングセラーの「アメ」だと明かし…。

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そんな正野シェフは、急なお客さんが来たときの「おもてなし料理」にもなる本格和食を調理。さばの塩焼きやおつまみイカ、赤飯などを駆使し、家庭では難しいあの“ごちそう”を手間いらずで作るテクニックに、スタジオのやすともも「その発想はなかった」と目を見張る!? さらに、疲れたときの夜食にピッタリの、がっつり食べられる麺メニューも披露。スープにコクと食べごたえをプラスする、おつまみの棚に並ぶ意外な商品とは？

海原やすよ ともこ司会「～人生密着トークバラエティ！～やすとものいたって真剣です」（ABCテレビ）は毎週木曜よる11時17分放送。