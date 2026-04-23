お笑いコンビ・モグライダーのともしげが、自身の意外な学歴を明かすも、共演者から「私立の失敗例」として容赦ない洗礼を浴びる一幕があった。

【映像】ともしげの学生時代

『秘密のママ園』のABEMAビデオ限定動画「愚劣のパパ園」では、金ちゃん（鬼越トマホーク）、ナダル（コロコロチキチキペッパーズ）、ともしげの3人が、子供を「私立に行かせるか、公立に行かせるか」という進路問題で激論を交わした。

娘を私立に通わせ「私立の方が品はある」と語るナダルと、「自分は公立出身だから、息子も絶対公立」と主張する金ちゃんの板挟みになる中、ともしげは「僕、実は私立の中学高校なんですよ」と告白。それを聞いた金ちゃんは即座に「じゃあ失敗、失敗じゃないですか！ 失敗でしょこれ」と断罪。ナダルからも「ほな（私立も公立も）関係ないわ！ 証明してくれてますもんね」と、私立教育が必ずしも「品のあるエリート」を生むわけではない実例として弄り倒された。

ともしげは「親がまあまあ金持ってて、とりあえずいい所に……と入れてくれた」と当時を振り返りつつも、「私立の中で芸人になりたいと思っちゃったから。だから私立に入れればいいってもんじゃない」と自虐的に分析。かつては成績も良かったというが、エスカレーター式の環境で苦労を知らずに育ったことを悔やみ、「若いうちは苦労した方がいい。俺は苦労してこなかったから、こんなんなっちゃった」と、現在の自分を「私立育ちの弊害」として位置づけ、スタジオの爆笑を誘った。