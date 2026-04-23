豊田合成、Woven Cityで狙う「エネルギー循環」の新市場

Toyota Woven Cityの開発拠点「Inventor Garage」がまもなく稼働します。

これに伴い、インベンター同士の共創を目的としたイベント「Kakezan 2026」が開催されました。

【画像】豊田合成の取り組みは？（9枚）

会場では、自動車部品サプライヤーの豊田合成が、クルマの技術を応用した都市インフラ向けの展示を行いました。現地の取材をもとにその詳細を紹介します。

2025年9月に実証が始まったToyota Woven CityのPhase 1エリアに加え、開発の新たな拠点となる「Inventor Garage」がまもなく稼働します。この施設は、インベンターの発明を加速させる場として整備されました。

この開設に合わせて開催されたイベント「Kakezan 2026」では、インベンター同士の連携による新しい価値創出を促す目的で開催されています。

本イベントの「Woven City Inventors」というエリアには、ゴム・樹脂の高分子技術を用いた自動車部品を展開する豊田合成が出展しました。同社は自動車部品で培った技術を活かし、人々の暮らしを豊かにする新事業の開拓を進めています。

豊田合成担当者は今回の展示について「当社は安心安全快適というコンセプトで、車部品を作ってきました。インフラ・都市を作るというところに貢献できるものは何かということで、今回4つのアイテムを提案させてもらっています」と説明します。

展示された4つのアイテムは、「創る」「送る」「貯める」「使う」というエネルギー循環のステップを構成しています。

1つ目はエネルギーを「創る」技術である「ペロブスカイト太陽電池」です。

薄型・軽量であり、低照度でも発電可能なこの電池は、建物の屋根や壁面に限らず、街中の電柱や衣服など、あらゆる場所での発電を可能にします。

街全体を活用した電力需給の検証を目指し、グリーンエネルギーの地産地消を推進する技術として期待されています。

2つ目はエネルギーを「送る」技術である「マイクロ波給電」です。

ケーブルに縛られない生活空間を実現するため、スマートフォンなどの電子機器への非接触給電や、停止中のドローンへの自動充電を想定しています。

空間的な自由を得ることで、様々な場所に設置したIoTセンサーとの連動も可能になり、見守りシステムなどへの応用も考えられています。

3つ目はエネルギーを「貯める」役割を持つ「ポータブル水素カートリッジ」です。

燃料電池車「MIRAI」向けに開発された高圧水素タンクの貯蔵技術を応用し、持ち運び可能な水素インフラとして提案されています。

街中に水素カートリッジのステーションを設置し、生活の中で手軽にエネルギーを交換・補充する仕組みを構築することで、水素エネルギーをより身近なものにすることを目指しています。

4つ目はエネルギーを「使う」拠点となる「多機能ポール」です。

サイネージ、見守りカメラ、充電ポート、環境センサーなどを一つのポールに集約しています。

ペロブスカイト太陽電池による電力自給率の測定や、充電ポートの活用実績の把握、見守りカメラ映像を活用した情報発信などを通じて、多機能ポールと街との親和性や、次世代インフラとしての価値を検証します。

豊田合成のWoven Cityにおける取り組み案

これらの技術の本格的な実証はこれから進められます。

豊田合成担当者は「実証実験はまだこれからでして、僕らが提案するアイテムとしてこういうものがあるのではないか。街の中心となるエネルギーというところに対してアプローチをしていこうという考え方です」と語ります。

会場のパネルでは、テーマ別の実証イメージ案が示されていました。

ペロブスカイト太陽電池については、ダイドードリンコとの連携案が記載されており、グリーンエネルギーを補助電源としたBCP対応自動販売機の実証が計画されています。

マイクロ波給電や多機能ポール、水素カートリッジに関しては、センサー機器やドローン、業務用機器などを扱うパートナーを広く探索中です。

豊田合成担当者は「今回のカケザンで、例えばどういうことができるんだろうかというところを、他の会社やインベンターと話をしていくというイメージを持っています」と期待を述べています。

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豊田合成の展示は、モビリティの部品開発で培った技術が、次世代の都市インフラにどのように応用できるかを示すものでした。

「Kakezan 2026」の場を通じて他のインベンターとの連携が進むことで、これらのエネルギー技術がWoven Cityの生活空間にどのように溶け込んでいくのか、今後の展開が待たれます。