B1残り4試合時点の“仮想”CS組み合わせ…長崎はホーム開催決定、東西両地区とも2位争い白熱

「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1リーグ戦は4月22日に第34節が行われ、レギュラーシーズン残り4試合となった。今節は上位クラブの動きにより、「りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26」出場権とシード争いの両面で進展が見られた。

西地区では長崎ヴェルカがクォーターファイナルのホーム開催を確定。安定した戦いぶりで首位を維持し、地区優勝マジック1と王手をかけた。また、Bリーグが開幕した2016年から“CS皆勤賞”の琉球ゴールデンキングスもCS出場を決定。こちらは9大会連続9度目の進出となる。

一方で、シード順争いは依然として混戦だ。西地区は2位・名古屋ダイヤモンドドルフィンズと3位・シーホース三河が1ゲーム差、4位・琉球も名古屋Dと2ゲーム差に詰め寄っている。CSでのホーム開催や対戦カードに直結するだけに、一つの黒星が明暗を分けかねない状況だ。

東地区でも上位争いは白熱している。群馬クレインサンダーズ、千葉ジェッツ、アルバルク東京による2位争いは依然として1ゲーム差の接戦。次節にもCS進出決定が決まってくる可能性があるが、最後まで流動的なシード争いが続きそうだ。

なお、現在CS出場圏外で逆転の可能性を残しているのは、レバンガ北海道、仙台89ERS、三遠ネオフェニックスの3クラブ。残り4試合となり、最上位の北海道でも出場圏内まで3ゲーム差と厳しい状況だが、最後まで食らいつけるか。

25日と26日に行われる第35節では、名古屋Dvs宇都宮ブレックス、北海道vs群馬、三河vs三遠といった上位同士の対戦も組まれている。次節のカードと順位表の一覧は以下の通り。

◆▼B1第34節終了時点の順位表

※各地区上位2クラブとワイルドカード上位4クラブがCS進出



★＝CSホーム開催決定



☆＝CS進出決定



▲＝CS進出可能性消滅

【東地区】



1位 42勝14敗 宇都宮ブレックス（優勝マジック2）☆



2位 39勝17敗 群馬クレインサンダーズ



3位 38勝18敗 千葉ジェッツ



4位 38勝18敗 アルバルク東京



5位 35勝21敗 レバンガ北海道



6位 34勝22敗 仙台89ERS



7位 25勝31敗 横浜ビー・コルセアーズ ▲



8位 23勝33敗 サンロッカーズ渋谷 ▲



9位 18勝38敗 アルティーリ千葉 ▲



10位 18勝38敗 越谷アルファーズ ▲



11位 16勝40敗 茨城ロボッツ ▲



12位 14勝42敗 川崎ブレイブサンダース ▲



13位 10勝46敗 秋田ノーザンハピネッツ ▲

【西地区】



1位 44勝12敗 長崎ヴェルカ（優勝マジック1）★



2位 41勝15敗 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ ☆



3位 40勝16敗 シーホース三河 ☆



4位 39勝17敗 琉球ゴールデンキングス ☆



5位 34勝22敗 三遠ネオフェニックス



6位 31勝25敗 広島ドラゴンフライズ ▲



7位 30勝26敗 佐賀バルーナーズ ▲



8位 26勝30敗 島根スサノオマジック ▲



9位 22勝34敗 大阪エヴェッサ ▲



10位 22勝34敗 滋賀レイクス ▲



11位 18勝38敗 京都ハンナリーズ ▲



12位 17勝39敗 ファイティングイーグルス名古屋 ▲



13位 14勝42敗 富山グラウジーズ ▲

【ワイルドカード】



1位 40勝16敗 シーホース三河 ☆



2位 39勝17敗 琉球ゴールデンキングス ☆



3位 38勝18敗 千葉ジェッツ



4位 38勝18敗 アルバルク東京



5位 35勝21敗 レバンガ北海道



6位 34勝22敗 仙台89ERS



7位 34勝22敗 三遠ネオフェニックス

◆▼B1第35節の対戦カード

名古屋ダイヤモンドドルフィンズ vs 宇都宮ブレックス



仙台89ERS vs 横浜ビー・コルセアーズ



千葉ジェッツ vs 広島ドラゴンフライズ



レバンガ北海道 vs 群馬クレインサンダーズ



越谷アルファーズ vs 川崎ブレイブサンダース



富山グラウジーズ vs 秋田ノーザンハピネッツ



シーホース三河 vs 三遠ネオフェニックス



京都ハンナリーズ vs 大阪エヴェッサ



島根スサノオマジック vs 茨城ロボッツ



ファイティングイーグルス名古屋 vs 長崎ヴェルカ



アルバルク東京 vs 滋賀レイクス



サンロッカーズ渋谷 vs アルティーリ千葉



琉球ゴールデンキングス vs 佐賀バルーナーズ





【写真】現時点での“仮想”CS組み合わせ…長崎はホーム開催決定