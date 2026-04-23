B1残り4試合時点の“仮想”CS組み合わせ…長崎はホーム開催決定、東西両地区とも2位争い白熱

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「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1リーグ戦は4月22日に第34節が行われ、レギュラーシーズン残り4試合となった。今節は上位クラブの動きにより、「りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26」出場権とシード争いの両面で進展が見られた。


　西地区では長崎ヴェルカがクォーターファイナルのホーム開催を確定。安定した戦いぶりで首位を維持し、地区優勝マジック1と王手をかけた。また、Bリーグが開幕した2016年から“CS皆勤賞”の琉球ゴールデンキングスもCS出場を決定。こちらは9大会連続9度目の進出となる。


　一方で、シード順争いは依然として混戦だ。西地区は2位・名古屋ダイヤモンドドルフィンズと3位・シーホース三河が1ゲーム差、4位・琉球も名古屋Dと2ゲーム差に詰め寄っている。CSでのホーム開催や対戦カードに直結するだけに、一つの黒星が明暗を分けかねない状況だ。


　東地区でも上位争いは白熱している。群馬クレインサンダーズ、千葉ジェッツ、アルバルク東京による2位争いは依然として1ゲーム差の接戦。次節にもCS進出決定が決まってくる可能性があるが、最後まで流動的なシード争いが続きそうだ。


　なお、現在CS出場圏外で逆転の可能性を残しているのは、レバンガ北海道、仙台89ERS、三遠ネオフェニックスの3クラブ。残り4試合となり、最上位の北海道でも出場圏内まで3ゲーム差と厳しい状況だが、最後まで食らいつけるか。


　25日と26日に行われる第35節では、名古屋Dvs宇都宮ブレックス、北海道vs群馬、三河vs三遠といった上位同士の対戦も組まれている。次節のカードと順位表の一覧は以下の通り。


◆▼B1第34節終了時点の順位表

※各地区上位2クラブとワイルドカード上位4クラブがCS進出

★＝CSホーム開催決定

☆＝CS進出決定

▲＝CS進出可能性消滅


【東地区】

1位　42勝14敗　宇都宮ブレックス（優勝マジック2）☆

2位　39勝17敗　群馬クレインサンダーズ

3位　38勝18敗　千葉ジェッツ

4位　38勝18敗　アルバルク東京

5位　35勝21敗　レバンガ北海道

6位　34勝22敗　仙台89ERS

7位　25勝31敗　横浜ビー・コルセアーズ　▲

8位　23勝33敗　サンロッカーズ渋谷　▲

9位　18勝38敗　アルティーリ千葉　▲

10位　18勝38敗　越谷アルファーズ　▲

11位　16勝40敗　茨城ロボッツ　▲

12位　14勝42敗　川崎ブレイブサンダース　▲

13位　10勝46敗　秋田ノーザンハピネッツ　▲


【西地区】

1位　44勝12敗　長崎ヴェルカ（優勝マジック1）★

2位　41勝15敗　名古屋ダイヤモンドドルフィンズ　☆

3位　40勝16敗　シーホース三河　☆

4位　39勝17敗　琉球ゴールデンキングス　☆

5位　34勝22敗　三遠ネオフェニックス

6位　31勝25敗　広島ドラゴンフライズ　▲

7位　30勝26敗　佐賀バルーナーズ　▲

8位　26勝30敗　島根スサノオマジック　▲

9位　22勝34敗　大阪エヴェッサ　▲

10位　22勝34敗　滋賀レイクス　▲

11位　18勝38敗　京都ハンナリーズ　▲

12位　17勝39敗　ファイティングイーグルス名古屋　▲

13位　14勝42敗　富山グラウジーズ　▲


【ワイルドカード】

1位　40勝16敗　シーホース三河　☆

2位　39勝17敗　琉球ゴールデンキングス　☆

3位　38勝18敗　千葉ジェッツ

4位　38勝18敗　アルバルク東京

5位　35勝21敗　レバンガ北海道

6位　34勝22敗　仙台89ERS

7位　34勝22敗　三遠ネオフェニックス


◆▼B1第35節の対戦カード

名古屋ダイヤモンドドルフィンズ vs 宇都宮ブレックス

仙台89ERS vs 横浜ビー・コルセアーズ

千葉ジェッツ vs 広島ドラゴンフライズ

レバンガ北海道 vs 群馬クレインサンダーズ

越谷アルファーズ vs 川崎ブレイブサンダース

富山グラウジーズ vs 秋田ノーザンハピネッツ

シーホース三河 vs 三遠ネオフェニックス

京都ハンナリーズ vs 大阪エヴェッサ

島根スサノオマジック vs 茨城ロボッツ

ファイティングイーグルス名古屋 vs 長崎ヴェルカ

アルバルク東京 vs 滋賀レイクス

サンロッカーズ渋谷 vs アルティーリ千葉

琉球ゴールデンキングス vs 佐賀バルーナーズ


【写真】現時点での“仮想”CS組み合わせ…長崎はホーム開催決定