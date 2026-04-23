限定ビールと音楽に酔う5日間！ さいたまアリーナ「2026けやきひろば春のビール祭り」

記事ポイント 全国52ブルワリーが集結する「2026けやきひろば春のビール祭り」が5月13日から5日間開催初開催の屋外ライブやDJタイム、芝生ヨガなど体験型企画も実施会場限定や先行販売の「Brew for Keyaki」ビールにも注目 全国52ブルワリーが集結する「2026けやきひろば春のビール祭り」が5月13日から5日間開催初開催の屋外ライブやDJタイム、芝生ヨガなど体験型企画も実施会場限定や先行販売の「Brew for Keyaki」ビールにも注目

さいたま新都心けやきひろばで、日本最大級のクラフトビールイベント「2026けやきひろば春のビール祭り」が開催されます。

会期は5月13日から17日までの5日間です。

全国から52店が出店予定で、会場限定ビールや先行販売ビールのほか、音楽ライブ、DJタイム、芝生ヨガなどの特別企画も楽しめます。

工事中のGMOアリーナさいたま前のスペースを活用した、春開催では初となる屋外ライブも見どころです。

さいたまアリーナ「2026けやきひろば春のビール祭り」





開催期間：2026年5月13日(水)から5月17日(日)まで開催時間：5月13日16:00〜21:00、14日〜16日11:00〜21:00、17日11:00〜20:00会場：さいたま新都心けやきひろば入場料：無料出店数：52店予定

「けやきひろば春のビール祭り」は、さいたまアリーナが主催する日本最大級のクラフトビールイベントです。

北海道から沖縄までの国内ブルワリーに加え、海外ビールやフード店舗も参加し、ビールの飲み比べと食のペアリングを楽しめます。

今回は、会場でしか味わえない限定醸造ビールの販売に加え、音楽ステージやヨガ体験など、滞在そのものを楽しめる企画を用意。

ビールファンはもちろん、週末のおでかけ先を探している人にも注目のイベントです。

けやきBEER LIVE 2026 春 ＆ DJタイム





開催日：DJタイム 5月15日(金)、BEER LIVE 5月16日(土)・17日(日)時間：DJタイム 17:00〜21:00、BEER LIVE 各日15:00〜16:00会場：GMOアリーナさいたま Cゲート前 屋外特設ステージ観覧料：無料出演：U-TA、Kuramari、上鈴木兄弟、宮 武弘＆上鈴木兄弟

秋開催で人気の「けやきBEER LIVE」が、春のビール祭りでは初めて実施されます。

会場はけやきひろばに隣接するGMOアリーナさいたまCゲート前の屋外特設ステージです。

5月15日には前夜祭としてDJタイムを開催。

16日は上鈴木兄弟、17日は宮 武弘＆上鈴木兄弟が登場し、クラフトビール片手に音楽を楽しめる2日間になります。

観覧は無料です。

芝生ヨガ





開催日：5月16日(土)・17日(日)時間：10:00〜10:45（受付9:45〜）会場：けやきひろば1F プラザ料金：3,000円（税込）参加条件：事前予約制、ヨガ経験不問

5月16日と17日には、けやきひろば1階プラザで「芝生ヨガ with けやきひろばビール祭り」を初開催。

インストラクターの指導のもと、朝の屋外空間でヨガ体験ができます。

老若男女を問わず参加でき、ヨガ未経験でも申し込み可能。

けやきの木に囲まれた開放的なロケーションで体を動かしたあとに味わうクラフトビールも、この企画ならではの楽しみです。

Brew for Keyaki限定ビール





商品名：葵陽-Aoibi- Brew for Keyakiブルワリー：COEDO BREWERY（埼玉）けやきビール祭り限定のWCIPA味わい：華やかなホップアロマ、シャープなキレ、心地よい苦味

「Brew for Keyaki」は、このイベントでしか飲めない会場限定販売、または先行販売ビールのシリーズです。

COEDO BREWERYの「葵陽-Aoibi- Brew for Keyaki」は、定番のSession IPAやIPLとは異なる、王道IPAスタイルのWCIPAとして登場します。

華やかなホップの香りと、すっと消えるシャープな後味が特徴。

限定醸造ならではの特別感が光る一杯です。

The Leftfield





商品名：The Leftfieldブルワリー：Nobody Brewing（埼玉）スタイル：DDH IPAアルコール度数：6.0％使用ホップ：Citra、Mosaic、Idaho 7

Nobody Brewingの「The Leftfield」は、既存の概念を打ち破る前衛的なDDH IPAとして紹介されています。

トロピカルフルーツやシトラスを思わせる明るいアロマに、仄かなパインとダンクなニュアンスが重なる設計です。

クリーンな苦味と軽やかなボディで飲みやすく、6.0％のアルコール度数ながらホップの個性をしっかり楽しめる仕上がり。

IPA好きはチェックしておきたい限定作です。

みんなで乾杯！Session IPA





商品名：みんなで乾杯！Session IPAブルワリー：月と太陽BREWING（北海道）けやき初出店を記念した限定リリース味わい：春らしい爽やかさと華やかさ

北海道の月と太陽BREWINGは、けやきひろばビール祭りへの初出店を記念して「みんなで乾杯！Session IPA」をリリースします。

名前の通り、会場で乾杯したくなる軽やかな一杯です。

春らしい爽やかさと華やかさを打ち出した味わいで、屋外イベントにも相性のよい仕上がり。

初参加ブルワリーの限定作として注目を集めそうです。

全国52店のクラフトビールと多彩な特別企画を一度に楽しめる、春のおでかけにぴったりなイベントです。

無料で入場できるため、気軽に立ち寄ってお気に入りの一杯を探せます。

ライブやヨガなど、ビールだけで終わらない体験型コンテンツも今回の魅力。

限定醸造ビールの飲み比べを目当てに訪れるのもおすすめです。

クラフトビールファンはもちろん、さいたま新都心周辺で週末レジャーを探している人にもうれしい5日間になりそうです。

「2026けやきひろば春のビール祭り」の紹介でした。

よくある質問

Q. 2026けやきひろば春のビール祭りの入場料はいくらですか？

A. 入場料は無料です。

会場はさいたま新都心けやきひろばで、5月13日から17日まで開催されます。

ビールやフードの購入、芝生ヨガ参加は別途料金が必要です。

Q. 音楽ライブやDJタイムは誰でも見られますか？

A. はい、5月15日のDJタイムと、16日・17日の「けやきBEER LIVE 2026 春」は、GMOアリーナさいたまCゲート前の屋外特設ステージで観覧無料で楽しめます。

Q. 芝生ヨガに参加するにはどうすればいいですか？

A. 芝生ヨガは5月16日・17日の各日10:00から開催される事前予約制の有料企画です。

料金は3,000円（税込）で、詳細や申込方法は公式案内ページで確認できます。

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