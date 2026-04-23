関東地方は、明日24日からゴールデンウィーク中にかけて天気が数日の周期で変化します。気温は高めで、期間の後半ほど25℃以上の夏日の所が増えそうです。屋外のレジャーなどの際は、暑さ対策を心がけてください。

1週目:27日は本降りの雨 ゴールデンウィーク初日はお出かけ日和

低気圧や前線と、移動性の高気圧が、本州付近を交互に通るでしょう。

明日24日(金)は、雨は明け方までで、天気が回復に向かいます。

25日(土)と26日(日)は晴れて、空模様の変化を気にせずにお出かけできるでしょう。ただ、紫外線が強まってくる時期です。日焼け止めや帽子などを使って、対策をすると良さそうです。

27日(月)は、低気圧が接近し、昼頃にかけて各地で本降りの雨となりそうです。沿岸部を中心に、風が強まることもあるでしょう。レインコートやレインシューズが役に立ちそうです。

28日(火)はおおむね晴れるでしょう。

ゴールデンウィークがスタートする29日(水・祝)は、雲は多めでも晴れ間があり、お出かけ日和となりそうです。

30日(木)は、再び低気圧が近づくため、南部を中心に雨が降るでしょう。ただ、現時点の予想では、降る時間は短く、それほど強く降ることもなさそうです。





気温は平年並みか高く、特に28日(火)の日中はグンと上がるでしょう。25℃以上の夏日の所が多くなりそうです。

2週目:3日と4日は広く雨 気温は高い たびたび夏日に

この期間も、天気が数日の周期で変化するでしょう。

5月1日(金)と2日(土)は、おおむね晴れそうです。

3日(日・祝)から4日(月・祝)は、気圧の谷が近づき、雨が降ったりやんだりとなるでしょう。ザッと強く降ることもありそうです。

5日(火・祝)は、雨雲が次第に離れて、6日(水・祝)にかけて晴れ間が広がるでしょう。ゴールデンウィーク終盤は、まずまずの行楽日和となりそうです。



気温は、引き続き平年を上回り、たびたび25℃以上の夏日となるでしょう。暑さに慣れていない時期ですので、30℃を超えるような高温ではなくても、体調を崩してしまう危険性があります。

屋外でのレジャーやスポーツなどをする際は、こまめな水分補給を心掛け、たくさん汗をかいたら適度に塩分も補給するようにしてください。また、時間を決めて、日陰など涼しい所で休憩をとることも大切です。