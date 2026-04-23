『今夜、秘密のキッチンで 』坪倉家を訪れた瀧本美織“藤子”の思惑【第3話あらすじ】
俳優の木南晴夏が主演を務める9日スタートのフジテレビ木曜劇場『今夜、秘密のキッチンで』（毎週木曜 後10：00）の第3話が23日に放送を迎える中、あらすじと場面カットが公開された。
【写真】 “模擬”お料理コーナーで笑顔を見せる木南晴夏&高杉真宙
本作は、誰もがうらやむ幸せな結婚をしたはずの主婦（木南晴夏）が、モラハラ夫からの仕打ちを受ける地獄のような日々を送る中、突然目の前に現れた“ある秘密を抱えた”イタリアンのシェフ（高杉真宙）と特別な夜のキッチンを舞台に恋に落ちていく“恋愛”×“料理”の大人のファンタジック・ラブストーリー。
■第3話あらすじ
Ｋｅｉ（高杉真宙）と出会い、少しずつ人生が変わり始めたあゆみ（木南晴夏）。彼との時間は、つらい結婚生活を送るあゆみの心の支えとなっていた。
フラッシュバックで山から転落する自分を見たというＫｅｉの話を聞いたあゆみは、図書館で新聞記事を調べ始める。すると、２ヶ月前に神奈川県のとある山で、都内レストランに勤務する男性が転落したという記事を見つける。これはＫｅｉのことかもしれない…この事故が原因で、Ｋｅｉは幽霊となったのだろうか。
月が浮かぶ夜、キッチンにＫｅｉが現れる。転落事故の記事を見せるあゆみ。この山にはＫｅｉのフラッシュバックのきっかけとなったアミガサタケというキノコが自生していて、これを採りに行って足を滑らせたのかもしれない。Ｋｅｉのことを引き続き調べてみるというあゆみ。
娘の陽菜（吉田萌果）との心の距離は縮まりつつあるあゆみだったが、渉（中村俊介）との生活は相変わらずで、今日も陽菜の野菜嫌いは母親のせいだと、責任をなすり付けられていた。「少しでも笑顔になれるような、おいしいご飯を作ってあげたい」というあゆみの優しい思いに、Ｋｅｉは野菜嫌いを克服するレシピの考案を約束する。
そんなある日、料理研究家の藤子（瀧本美織）が坪倉家を訪れる。彼女は急な来訪を装っていたが、何か目的があるようで…。一方、渉はあゆみの心の変化に気づき始める…。
【写真】 “模擬”お料理コーナーで笑顔を見せる木南晴夏&高杉真宙
本作は、誰もがうらやむ幸せな結婚をしたはずの主婦（木南晴夏）が、モラハラ夫からの仕打ちを受ける地獄のような日々を送る中、突然目の前に現れた“ある秘密を抱えた”イタリアンのシェフ（高杉真宙）と特別な夜のキッチンを舞台に恋に落ちていく“恋愛”×“料理”の大人のファンタジック・ラブストーリー。
Ｋｅｉ（高杉真宙）と出会い、少しずつ人生が変わり始めたあゆみ（木南晴夏）。彼との時間は、つらい結婚生活を送るあゆみの心の支えとなっていた。
フラッシュバックで山から転落する自分を見たというＫｅｉの話を聞いたあゆみは、図書館で新聞記事を調べ始める。すると、２ヶ月前に神奈川県のとある山で、都内レストランに勤務する男性が転落したという記事を見つける。これはＫｅｉのことかもしれない…この事故が原因で、Ｋｅｉは幽霊となったのだろうか。
月が浮かぶ夜、キッチンにＫｅｉが現れる。転落事故の記事を見せるあゆみ。この山にはＫｅｉのフラッシュバックのきっかけとなったアミガサタケというキノコが自生していて、これを採りに行って足を滑らせたのかもしれない。Ｋｅｉのことを引き続き調べてみるというあゆみ。
娘の陽菜（吉田萌果）との心の距離は縮まりつつあるあゆみだったが、渉（中村俊介）との生活は相変わらずで、今日も陽菜の野菜嫌いは母親のせいだと、責任をなすり付けられていた。「少しでも笑顔になれるような、おいしいご飯を作ってあげたい」というあゆみの優しい思いに、Ｋｅｉは野菜嫌いを克服するレシピの考案を約束する。
そんなある日、料理研究家の藤子（瀧本美織）が坪倉家を訪れる。彼女は急な来訪を装っていたが、何か目的があるようで…。一方、渉はあゆみの心の変化に気づき始める…。