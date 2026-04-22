ワンコが飼い主さんのご友人を独り占めして甘えている時に、お兄ちゃん犬に邪魔されたら…？ワンコの嫉妬心むき出しの表情が話題になり、投稿は記事執筆時点で2万6000回を超えて表示されています。

【写真：友人が遊びに来て『独り占め』していた犬→お兄ちゃん犬が邪魔してきて…嫉妬しすぎて見せた『アニメのような表情』】

飼い主さんのご友人とのひと時を邪魔されたら…

Xアカウント「wanwanmaturi」には、5匹のミニチュアダックスフンドたちの日常が投稿されています。この日は1匹のワンコが飼い主さんのご友人を独り占めして、たっぷり撫でてもらっていたそう。

ところが途中で2匹のお兄ちゃん犬たちが「僕も撫でて！」とばかりにやってきて、甘え始めたとか。お兄ちゃん犬たちは撫でてもらったり、お膝の上でくつろいだりしているうちにご満悦の表情に。一方、幸せなひと時を邪魔されたワンコは、嫉妬の炎をメラメラと燃やして…？

嫉妬心むき出しの表情に爆笑！

なんとワンコは抱っこされたままくるっと振り向き、お兄ちゃん犬をギロリと鋭く睨みつけていたとか。日頃からお兄ちゃん犬を下に見ていることもあって、イライラを隠せないワンコ。「恨めしくて仕方がない」「絶対に許さない」といった感情がダダ洩れの表情は、まるでアニメのキャラクターのよう…！

ワンコの嫉妬心むき出しの表情は面白いですが、飼い主さんのご友人が大好きだからこそ独り占めしたいのだと思うと、笑いと同時に愛おしさが込み上げますね。

この投稿には「笑える」といったコメントが寄せられ、ワンコの表情に爆笑する人が続出することとなりました。

ダックス5匹の日常

やはり多頭飼育をしていると膝の上の取り合いは避けられないようですが、5匹のダックスたちは一緒におでかけしたりじゃれ合って遊んだりして、なんだかんだ仲良く暮らしているそうです。これからも5匹が幸せいっぱいの日々を過ごして、たくさん可愛い姿や面白い表情を見せてくれますように。

写真・動画提供：Xアカウント「wanwanmaturi」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。