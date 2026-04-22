トリンドル玲奈（34）会が22日、ヒューリックホール東京で開かれた、唐沢寿明（62）主演映画「ミステリー・アリーナ」（堤幸彦監督、5月22日公開）完成披露試写に登壇。2月22日に自身のインスタグラムで、24年1月に結婚した俳優の山本直寛（31）との間の第1子の出産を発表して以来、初の公の場となった。

「ミステリー・アリーナ」は、難攻不落の推理問題に正解者が現れず、キャリーオーバーで賞金が100億円に膨れ上がった中、出題された「嵐の中、孤立した洋館で起きた殺人事件」にえりすぐりの6人の解答者たちが挑む物語。トリンドルは、唐沢が演じる全国民が熱狂する生放送の推理クイズ番組「ミステリー・アリーナ」の司会者・樺山桃太郎の進行アシスタントのモンテレオーネ怜華を演じる。

この日は、純白のブラウス、スカウトのセットアップに、銀のピンヒールのパンプスを履いて登場。冒頭で軽快なダンスを披露した体和が「1人でアドリブで踊るつもりが、振り付けをキッチリ付けられて、苦しかった」と振り返ると、トリンドルも「私も台本をいただいた時、ダンスがあると知らなくて…ちょっと、どうしようかと思った」と振り返った。

そして「ダンスの動画が5、6個、送られてきて。簡単じゃなくてゾッとした。地方で撮影が行われていたんですけど、唐沢さんと監督に聞かないと、怖くて（撮影を）迎えられないと思い、新幹線で行った」と、ロケ現場に、わざわざ新幹線で出向いたという。すると、初対面の唐沢から「余裕だよ。何で来たの？」と言われ「初対面なので、怖っ、と」と驚いたと振り返った。

それでも「練習の初日から、完璧で格好良くて。面白みもあって、動画を見ちゃっています」と、完璧すぎて面白い、唐沢のダンス動画を今でも見ていると言い。笑みを浮かべた。

この日は、解答者で激戦の予選を1位で通過した閃きの天才少女・一子を演じる芦田愛菜（21）一子にだけ見える存在・サンゴ役の三浦透子（29）博識のミステリ女王あのミス役の浅野ゆう子（65）初代優勝者レジェンド役の玉山鉄二（46）データ分析のシン人類・仏滅役の奥野壮（25）も登壇。