淡路島パソナ滞在施設、6．23開業！ ニトリ×ミネベアミツミ「センサーベッド」で快適な睡眠を提供
パソナグループが手掛ける兵庫・淡路島の滞在型未病リトリート施設・THE PASONA natureverse retreatが、6月23日（火）に開業することが発表された。併せて、客室には、ニトリとミネベアミツミが共同開発した「センサーベッド」が導入されることも明らかになった。
【写真】「THE PASONA natureverse retreat」イメージ
■利用者に寄り添った快適な睡眠環境を提供
パソナグループが考える「未病リトリート」とは、食・運動・睡眠を軸に心身の状態を整え、健康寿命の延伸を目指すこと。本施設では、その考え方をもとに、ハウスキーピングや専用エスコート（送迎・専用車両）など滞在中の暮らしを支えるサービスに加え、神戸大学医学部附属病院や館内併設クリニックとも連携した医療サポート体制を整え、長期滞在でも安心して過ごせる環境を提供する。別荘を所有することなく、心身を整える“新たな別荘のかたち”を淡路島で提案する。
本施設開業の背景には、パソナグループが2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）で発信した未来ビジョン「NATUREVERSE（ネイチャーバース）」の考え方がある。
パソナグループは、同博覧会でパビリオン「PASONA NATUREVERSE」を出展し、あらゆる人々の「からだの健康・こころの健康・社会の健康」が実現した「NATUREVERSE」の世界観を発信。
同パビリオンでは、ミネベアミツミと共に、テクノロジーの力で一人ひとりを最適な眠りに導く「未来の眠り」を表現したコンセプトベッドを展示し、多くの来場者の注目を集めた。
そして、ニトリとミネベアミツミは、この「未来の眠り」エリアに展示したコンセプトベッドに採用された技術の一部を活用し、就寝中の体動を検知して寝姿勢を調整する電動ベッドとして製品化。参考体重も常時測定可能で、今年の2月から一般家庭向けに販売を開始している。
利用者の滞在中は、就寝時の体動に応じて寝姿勢を調整するセンサーベッドを通じて、一人ひとりの状態に寄り添った快適な睡眠環境を提供。単なる宿泊にとどまらない未病リトリートとして、ウェルビーイングの向上や健やかな暮らしを支えることを目指す。
そのほか、“未病”の考え方を取り入れた、和食、ヘルシーフレンチ、精進料理など多様なジャンルの食体験ができるレストランや、滞在期間や目的に応じて、心身の状態に向き合う「パーソナル“未病”プログラム」など、さまざまなサポートが受けられるほか、客室には天然温泉が全室に備えられている。
【写真】「THE PASONA natureverse retreat」イメージ
■利用者に寄り添った快適な睡眠環境を提供
パソナグループが考える「未病リトリート」とは、食・運動・睡眠を軸に心身の状態を整え、健康寿命の延伸を目指すこと。本施設では、その考え方をもとに、ハウスキーピングや専用エスコート（送迎・専用車両）など滞在中の暮らしを支えるサービスに加え、神戸大学医学部附属病院や館内併設クリニックとも連携した医療サポート体制を整え、長期滞在でも安心して過ごせる環境を提供する。別荘を所有することなく、心身を整える“新たな別荘のかたち”を淡路島で提案する。
パソナグループは、同博覧会でパビリオン「PASONA NATUREVERSE」を出展し、あらゆる人々の「からだの健康・こころの健康・社会の健康」が実現した「NATUREVERSE」の世界観を発信。
同パビリオンでは、ミネベアミツミと共に、テクノロジーの力で一人ひとりを最適な眠りに導く「未来の眠り」を表現したコンセプトベッドを展示し、多くの来場者の注目を集めた。
そして、ニトリとミネベアミツミは、この「未来の眠り」エリアに展示したコンセプトベッドに採用された技術の一部を活用し、就寝中の体動を検知して寝姿勢を調整する電動ベッドとして製品化。参考体重も常時測定可能で、今年の2月から一般家庭向けに販売を開始している。
利用者の滞在中は、就寝時の体動に応じて寝姿勢を調整するセンサーベッドを通じて、一人ひとりの状態に寄り添った快適な睡眠環境を提供。単なる宿泊にとどまらない未病リトリートとして、ウェルビーイングの向上や健やかな暮らしを支えることを目指す。
そのほか、“未病”の考え方を取り入れた、和食、ヘルシーフレンチ、精進料理など多様なジャンルの食体験ができるレストランや、滞在期間や目的に応じて、心身の状態に向き合う「パーソナル“未病”プログラム」など、さまざまなサポートが受けられるほか、客室には天然温泉が全室に備えられている。