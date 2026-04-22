USJ、夏シーズン限定パス＆ナイト・パスが登場【価格・購入方法など】
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）は22日、夏のナイト・エンターテイメントを全く新しい体験に一新した『ユニバーサル・サマー・マツリ・ナイト 〜ネオン・グロウアップ〜』を7月1日〜8月26日に開催するのに併せて『サマー・シーズン・パス』が新登場すると発表した。
【写真複数】浴衣姿のパークの人気者たちと熱狂！新ナイト・ショー
このイベントは、ド派手なびしょ濡れダンス・ショーやストリート・ショー、光るフードやグッズが楽しいフードマーケットやゲームなど、まるで“縁日”を彩る屋台のようにパーク中が賑わう、夜限定のお祭りエンターテイメント。新ナイト・ショー『NO LIMIT! グロウアップ Oh! マツリ』や歩くだけで巻き込まれるストリート・ショーが夜限定で登場する。
併せて、ワンシーズン限定でパークを何度でも楽しめる「サマー・シーズン・パス」が新登場。7月1日（水）〜2026年8月31日（月）の期間限定で、何度でも入場できるチケットとなっている。また、夏の夜のパークを涼しく効率的に満喫できる「ナイト・パス」を期間限定で販売する。午後5時から入場でき、パーククローズ（日によって異なる）までパークを満喫できる。
さらに『NO LIMIT! グロウアップ Oh! マツリ』特別鑑賞エリア入場券と楽しい夏祭りフード（超!!チョコバナナ・チュリトス＆夏祭りの金魚レモンサイダー （ネオン・カップ付き））、さらにお好きなアトラクションをスムーズに体験できるエクスプレス・パスがセットになった「夏祭り満喫セット」や、「『NO LIMIT! グロウアップ Oh! マツリ』特別鑑賞エリア入場券」も販売される。
【各チケット情報】
■「サマー・シーズン・パス」
発売期間：2026年5月11日（月）〜2026年8月29日（土）
対象期間：2026年7月1日（水）〜2026年8月31日（月）の各日15：00〜パーククローズ。何度でも入場可能（除外日あり）
価格：大人（18歳以上）1万4500円、子ども（4〜11歳）9900円（税込価格）
発売箇所：ユニバーサル・スタジオ・ジャパンWEBチケットストア
※本パスは、8月11日（火）、8月12日（水）、8月13日（木）にはご利用できません
※詳しくは公式WEBサイトをご確認ください
■「ナイト・パス」チケット
発売期間：2026年4月30日（木）〜2026年8月31日（月）
対象期間：2026年7月1日（水）〜2026年8月31日（月）の各日17：00〜パーククローズ
価格：大人・子ども共通5300円〜（税込価格／入場日により、価格が異なります）
発売箇所：ユニバーサル・スタジオ・ジャパンWEBチケットストア、ローソンチケット
※15：00からパーククローズまで楽しめる「トワイライト・パス」も販売中
※詳しくは公式WEBサイトをご確認ください
■「夏祭り満喫セット」チケット
発売期間：2026年5月18日（月）〜2026年8月26日（水）
対象期間：2026年7月1日（水）〜2026年8月26日（水）
価格：大人・子ども共通5650円（税込価格）
発売箇所：ユニバーサル・スタジオ・ジャパンWEBチケットストア
※詳しくは公式WEBサイトをご確認ください
■『NOLIMIT!グロウアップOh!マツリ』特別鑑賞エリア入場券情報＞
発売期間：2026年4月30日（木）〜2026年8月26日（水）
対象期間：2026年7月1日（水）〜2026年8月26日（水）
価格：大人・子ども共通1700円〜（税込価格／入場日により価格が異なります）
発売箇所：ユニバーサル・スタジオ・ジャパンWEBチケットストア
※詳しくは公式WEBサイトをご確認ください
■【1日一組限定】『ユニバーサルVIPエクスペリエンス・プライベート・ツアー〜最上級ラグジュアリー・プラン〜』
発売期間：2026年5月19日（火）〜
対象期間：2026年7月20日（月）〜2026年8月31日（月）
価格：94万9800円（税込価格、4名1組)
発売箇所：ユニバーサル・スタジオ・ジャパンWEBチケットストア
※詳しくは公式WEBサイトをご確認ください
HARRY POTTER and all related characters and elements （C） ＆ TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights （C） J.K. Rowling.
MINIONS TM ＆ （C） 2026 Universal Studios.
（C） Nintendo
TM and （C） 2026 Sesame Workshop
（C） 2026 Peanuts Worldwide LLC
（C） 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. EJ6041303
（C） Walter Lantz Productions LLC
TM ＆ （C） Universal Studios ＆ Amblin Entertainment
TM ＆ （C） 2026 Universal Studios. （C）2026 HIHATT LLC
【写真複数】浴衣姿のパークの人気者たちと熱狂！新ナイト・ショー
このイベントは、ド派手なびしょ濡れダンス・ショーやストリート・ショー、光るフードやグッズが楽しいフードマーケットやゲームなど、まるで“縁日”を彩る屋台のようにパーク中が賑わう、夜限定のお祭りエンターテイメント。新ナイト・ショー『NO LIMIT! グロウアップ Oh! マツリ』や歩くだけで巻き込まれるストリート・ショーが夜限定で登場する。
さらに『NO LIMIT! グロウアップ Oh! マツリ』特別鑑賞エリア入場券と楽しい夏祭りフード（超!!チョコバナナ・チュリトス＆夏祭りの金魚レモンサイダー （ネオン・カップ付き））、さらにお好きなアトラクションをスムーズに体験できるエクスプレス・パスがセットになった「夏祭り満喫セット」や、「『NO LIMIT! グロウアップ Oh! マツリ』特別鑑賞エリア入場券」も販売される。
【各チケット情報】
■「サマー・シーズン・パス」
発売期間：2026年5月11日（月）〜2026年8月29日（土）
対象期間：2026年7月1日（水）〜2026年8月31日（月）の各日15：00〜パーククローズ。何度でも入場可能（除外日あり）
価格：大人（18歳以上）1万4500円、子ども（4〜11歳）9900円（税込価格）
発売箇所：ユニバーサル・スタジオ・ジャパンWEBチケットストア
※本パスは、8月11日（火）、8月12日（水）、8月13日（木）にはご利用できません
※詳しくは公式WEBサイトをご確認ください
■「ナイト・パス」チケット
発売期間：2026年4月30日（木）〜2026年8月31日（月）
対象期間：2026年7月1日（水）〜2026年8月31日（月）の各日17：00〜パーククローズ
価格：大人・子ども共通5300円〜（税込価格／入場日により、価格が異なります）
発売箇所：ユニバーサル・スタジオ・ジャパンWEBチケットストア、ローソンチケット
※15：00からパーククローズまで楽しめる「トワイライト・パス」も販売中
※詳しくは公式WEBサイトをご確認ください
■「夏祭り満喫セット」チケット
発売期間：2026年5月18日（月）〜2026年8月26日（水）
対象期間：2026年7月1日（水）〜2026年8月26日（水）
価格：大人・子ども共通5650円（税込価格）
発売箇所：ユニバーサル・スタジオ・ジャパンWEBチケットストア
※詳しくは公式WEBサイトをご確認ください
■『NOLIMIT!グロウアップOh!マツリ』特別鑑賞エリア入場券情報＞
発売期間：2026年4月30日（木）〜2026年8月26日（水）
対象期間：2026年7月1日（水）〜2026年8月26日（水）
価格：大人・子ども共通1700円〜（税込価格／入場日により価格が異なります）
発売箇所：ユニバーサル・スタジオ・ジャパンWEBチケットストア
※詳しくは公式WEBサイトをご確認ください
■【1日一組限定】『ユニバーサルVIPエクスペリエンス・プライベート・ツアー〜最上級ラグジュアリー・プラン〜』
発売期間：2026年5月19日（火）〜
対象期間：2026年7月20日（月）〜2026年8月31日（月）
価格：94万9800円（税込価格、4名1組)
発売箇所：ユニバーサル・スタジオ・ジャパンWEBチケットストア
※詳しくは公式WEBサイトをご確認ください
HARRY POTTER and all related characters and elements （C） ＆ TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights （C） J.K. Rowling.
MINIONS TM ＆ （C） 2026 Universal Studios.
（C） Nintendo
TM and （C） 2026 Sesame Workshop
（C） 2026 Peanuts Worldwide LLC
（C） 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. EJ6041303
（C） Walter Lantz Productions LLC
TM ＆ （C） Universal Studios ＆ Amblin Entertainment
TM ＆ （C） 2026 Universal Studios. （C）2026 HIHATT LLC