夜空と音楽が溶け合う一夜！ 北海道芸術花火開催委員会「北海道芸術花火2026」

記事ポイント 札幌・モエレ沼公園で「北海道芸術花火2026」を開催花火打上げは2026年9月5日19時15分から20時15分まで音楽と花火を1/30秒単位で同期させる約50分の演出 札幌・モエレ沼公園で「北海道芸術花火2026」を開催花火打上げは2026年9月5日19時15分から20時15分まで音楽と花火を1/30秒単位で同期させる約50分の演出

北海道札幌市のモエレ沼公園で、花火エンターテインメント「北海道芸術花火2026」の開催が決定します。

開催日は2026年9月5日で、日本最高峰の花火会社約20社が集結。

音楽と花火を緻密にシンクロさせた約50分間のノンストップ演出が展開されます。

北海道芸術花火開催委員会「北海道芸術花火2026」





開催日：2026年9月5日(土)花火打上げ予定時間：19:15〜20:15会場：モエレ沼公園（北海道札幌市東区モエレ沼公園1-1）主催：北海道芸術花火2026開催委員会／NPO法人北海道芸術花火花火演出：北海道芸術花火Dream Project内容：約50分間ノンストップの全席有料花火大会

「北海道芸術花火2026」は、花火と音楽を1/30秒単位でシンクロさせる“芸術花火”として開催されるイベントです。

国内最高峰の花火師たちによる芸術玉を中心に構成し、滞空時間や残存光まで計算したプログラムで、音楽のリズムや歌詞に合わせて夜空を演出します。

会場は、彫刻家イサム・ノグチが設計したモエレ沼公園。

幅や奥行き、起伏のある地形を生かした立体的な花火表現を楽しめるのも大きな特徴です。

イベントプロデュースを手がけるHANABIコレクティブ・GREAT SKY ARTは、「International Illumination Award 2025」テクノロジー部門で優秀賞を受賞しています。

ノンストップ演出





約50分間にわたり、曲調やメロディー、楽器、歌詞に呼応するように花火が連続して打ち上がります。

喜怒哀楽を描く映画のような構成を目指しており、途中で流れを切らないスペクタクルな演出が見どころです。

会場ならではの立体表現





モエレ沼公園は、自然とアートが融合した広大な公園として知られています。

なだらかな起伏と広い芝生を備えた地形により、空全体を大きく使った花火を多方向からゆったり鑑賞できるロケーションです。

この会場特性を取り込んだ立体的な演出は、モエレ沼公園だからこそ実現できる夜空の芸術作品です。

チケット販売と先行特典





メールファンクラブ早割販売：2026年4月24日12:00〜4月30日23:59オフィシャルプレイガイド早割先行販売：2026年5月1日0:00〜6月19日23:59早割先行販売：2026年6月20日0:00〜8月25日23:59一般販売：2026年8月26日0:00〜9月4日23:59一般販売プレミアム席：10,000円（税込）一般販売西芝エリア・東芝エリア：各6,000円（税込）芝自由エリア（上段）：3,000円（税込）カメラマンチケット：18,000円（税込）

2026年は混雑緩和と観覧環境向上のため、チケット販売方法をアップデートします。

メールファンクラブ会員向けとオフィシャルプレイガイド早割先行では、プレミアム席と芝エリアで15分前の先行入場特典を用意。

前方5列や通路前の良席を確保しやすい販売導線も強化されます。

早割先行販売では新たに「芝自由エリア（上段）」を設置。

ただし前方に木があるため低い位置の花火は見えにくく、音響設備から距離があるため音楽が聞こえにくい場合があると案内されています。

翌9月6日には「世界一たのしいゴミ拾い」も予定されており、イベント翌日まで含めて楽しめる構成です。

世界が認めた演出技術と、全国から集まる約20社の花火師による一夜限りの競演に注目です。

北海道の広い空とモエレ沼公園の景観を舞台に味わう、特別な花火体験になりそうです。

「北海道芸術花火2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. 北海道芸術花火2026はいつ開催されますか？

A. 開催日は2026年9月5日で、花火の打上げ予定時間は19時15分から20時15分までです。

翌9月6日には関連企画として「世界一たのしいゴミ拾い」も予定されています。

Q. 会場はどこですか？

A. 会場は北海道札幌市東区モエレ沼公園1-1にあるモエレ沼公園です。

イサム・ノグチが設計した公園で、起伏や広がりを生かした立体的な花火演出が楽しめます。

Q. チケットはいくらですか？

A. 一般販売ではプレミアム席が10,000円、西芝エリアと東芝エリアが各6,000円、芝自由エリアが3,000円、カメラマンチケットが18,000円です。

いずれも税込価格です。

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