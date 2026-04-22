今回は、モラハラ夫が朝食を作り、妻に土下座してきたエピソードを紹介します。

普段、家事も育児も一切しない夫が…

「夫は『仕事が忙しいから』と言って、家事も育児も一切しません。ちなみに夫は浪費家で、そのせいで家計が苦しく、私はパートに出ることにしましたが、夫はそれが不満のよう。『俺の給料でなんとかやりくりしろよ？』『パートなんてしたら家のことがおろそかになるだろ？』と怒鳴られました。

また、私の給与明細を夫に見せたら、『お前の給料安すぎだろ』『たいして稼いでないんだから、もっと家事をやれよ』とも言われ、さすがに頭にきたので、夫にすごい勢いで言い返したんです。今まで夫に言い返したことがなかったからか、夫は驚いていました。

その翌朝、夫はなんと朝食を作ってくれていたんです。夫が料理するなんて初めてでした。そして『今まで悪かった……』と土下座してきました」（体験者：30代女性・パート／回答時期：2025年5月）

▽ これで夫が反省し、態度をあらためてくれるといいですね。それにしても、こんな暴言を吐くなんて許せないですよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。