クロスプラスが展開する、暑熱対策に特化した帽子ブランド「−TEN°（マイナステン）」から今年春夏新作として2アイテムを、4月中旬から同社ECサイトで販売を開始した。

「−TEN°（マイナステン）」は、帽子の内側に、赤外線を反射するアルミフィルム糸を使用した特殊アルミ生地を採用した。遮熱性実験として、特殊アルミ生地が含まれる加工生地・未加工生地に、それぞれ光を照射して30分間の上昇温度を比べた結果、最大で−10℃の差が確認されており（第三者機関による生地単体での遮熱試験結果（JIS L 1951）に基づく数値。実際の製品着用時は使用環境や個人差によって体感温度が異なる）、日差しが厳しい時こそ、被りたくなる帽子を目指した。

額に触れる汗止め部分には吸水速乾素材を採用した。汗によるベタつきを抑え、長時間の着用でも快適さをキープする。

帽子の側面や後ろ部分に風が通るベンチレーション仕様にすることで、こもりがちな熱や湿気を自然に逃がし、長時間の着用でも快適に過ごせる。



「−TEN°裏メッシュビス付ジョッキー」

「−TEN°裏メッシュビス付ジョッキー」は、深めのシルエットで小顔効果も実現した。アクティブなシーンに欠かせないコード紐をあしらいながらも、全体のシェイプを上品に仕上げることで、アウトドアからタウンユースまでシームレスに活躍するアイテムになっている。



「−TEN°サファリハット」

「−TEN°サファリハット」は、顔まわりをしっかりカバーしてくれる広めのツバデザインで日差しをカット。洗練されたシンプルなデザインで、カジュアルすぎずどんなコーディネートにも合わせやすい大人のサファリハットになっている。機能性と美しさを両立し、夏のアウトドアシーンに品格を添えるアイテムだという。

［小売価格］

−TEN°裏メッシュビス付ジョッキー：2970円

−TEN°サファリハット：2970円

（すべて税込）

［発売日］4月中旬

クロスプラス＝https://www.crossplus.co.jp