遊び相手には絶対に言わない！男性が本命にしか言わない「特別なセリフ」
「え、それってどういう意味……？」と、男性の何気ない一言にドキッとした経験はありませんか？実は男性、無意識のうちに“本命にしか言わない言葉”が自然と口からこぼれていることがあるんです。そこで今回は、そんな本気サインがにじむ「特別なセリフ」を紹介します。
「〇〇って、ほんと頑張り屋さんだよね」
あなたの努力する姿勢を“ちゃんと見てるよ”というメッセージを含んだこのセリフは、外見ではなく内面を評価している証拠。「優しいね」「可愛いね」といった外見を褒めるセリフとは違い、あなた自身の価値に深く気づいているからこそ出てくる本命ワードです。
「もっと早く出会えていたらよかった」
さらっと言われても、これはかなり本気度の高いセリフ。「過去まで変えたい」と感じるほど、あなたとの関係を特別に思っている証拠です。もっと一緒にいたいという深い愛情がにじみ出たセリフと言えます。
「俺の家族にも会わせたいな」
このセリフが出たら、あなたは本命確定。将来を見据えた相手にしか、家族に紹介したいという話はしないからです。付き合っているかどうかに関わらず、こうした“未来志向”な言葉が出てくるのは、真剣な気持ちがあるからこそと言えます。
本命かどうかを見極めるには、彼が何気なく口にするセリフに注目するのが近道。そこには、LINEや態度だけではわからない“本気の気持ち”が詰まっているはずですよ。
🌼確実に脈ありです。男性が「恋に落ちた時」にしてくる質問