この先4月23日(木)〜5月5日(火)は、全国的に気温が平年より高く、季節先取りの暖かさとなる見込みです。特にゴールデンウィーク前半は晴れて汗ばむ陽気となる日が多く、お出かけ日和でしょう。一方、後半は雨の降る日が多くなりそうです。

晴れと雨が交互に

4月23日(木)〜29日(水)は、全国的に晴れと雨が交互に訪れる一週間となりそうです。23日(木)〜24日(金)は前線の通過で西日本や東日本を中心に雨の所が多くなりますが、25日(土)は東京や大阪、名古屋などでよく晴れ、行楽日和となります。26日(日)も晴れる所が多いですが、再び前線や低気圧の影響で、次第に雲が広がるでしょう。27日(月)と28日(火)は全国的に晴れますが、29日(木)は九州から東海、東北、北海道を中心に再び広い範囲で雨が降りそうです。

気温高めで夏日も

4月23日(木)〜29日(水)は、気温が平年並みかやや高めで、東日本や西日本では初夏のような陽気になる日が多くなりそうです。東京や名古屋、大阪では24日(金)以降、最高気温が25℃前後まで上がる日があり、屋外では汗ばむ体感です。一方、北海道や東北では朝晩は一桁台の冷え込みの日もあり、寒暖差が大きくなります。雨の降る日は湿度も高く、蒸し暑さを感じやすいため、通気性のよい服装やこまめな水分補給を心がけるとよいです。

ゴールデンウィークは前半は晴れて汗ばむ陽気 後半は雨に

4月30日(木)〜5月5日(火)のゴールデンウィーク期間中は、前半はおおむね晴れて汗ばむ陽気となりそうです。ただ、晴れていても急に雨が降る可能性があります。長く安定した晴天は続きにくく、特に5月3日(日)〜5日(火)頃は低気圧の位置次第で雨の範囲が変わりやすい状況です。連休中の行楽や帰省の計画は、直前まで最新の週間予報や気象情報を確認し、屋外・屋内どちらでも過ごせるよう準備しておくと安心です。最高気温は、3日(日)〜4日(月)は名古屋では25℃以上の夏日の予想です。5日(火)は大阪で夏日となるでしょう。東京や福岡も23℃から24℃の予想です。まだ暑さに慣れていない時期ですので、体調管理もしっかりしてお過ごしください。