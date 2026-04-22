26歳で急逝のお笑いコンビ・共犯者の洋平さん、葬儀に多数参列 相方が報告「愛されていたことがよくわかりました」
10日に26歳で亡くなったお笑いコンビ・共犯者・洋平さんの相方である国京が21日、自身のXを更新。洋平さんの葬儀を報告した。
【写真】洋平さんの葬儀に多数参列
芸人仲間たちの写真を添えて「昨日洋平の葬儀が終わりました。千葉の館山までたくさんの人が来てくれて、愛されていたことがよくわかりました。来てくれた人ありがとうございました。洋平もみんなに会えて嬉しかったと思います。ただあんだけ芸人いて誰も面白いこと言ってなかったな！」と記した。
洋平さんは1999年7月8日生まれ、千葉県出身。所属事務所の公式サイトによると、資格の欄には「小型船舶特殊／アーク溶接／ガス溶接／柔道二段」と伝えられている。今年2月に行われた『たけしが認めた若手芸人 ビートたけし杯「お笑い日本一」』では、ビートたけしが「本ネタがあってかくし芸としては面白い」と絶賛。「これはネタとしてできているから持っていた方がいい。これと同じぐらいのウケの普通の漫才を作った方がいい。テレビで見たら使いやすいのはヤクザネタ。でも一発芸になっちゃうから半年で終わっちゃう」とアドバイスを送っていた。
【写真】洋平さんの葬儀に多数参列
芸人仲間たちの写真を添えて「昨日洋平の葬儀が終わりました。千葉の館山までたくさんの人が来てくれて、愛されていたことがよくわかりました。来てくれた人ありがとうございました。洋平もみんなに会えて嬉しかったと思います。ただあんだけ芸人いて誰も面白いこと言ってなかったな！」と記した。