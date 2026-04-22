“美ボディ歯科衛生士”るか、物語を大胆表現 『週刊SPA!』企画で熱演
「ミスSPA!2025」でグランプリを受賞。歯科衛生士としての顔も持つ、コスプレーヤー・るかが、21日発売の『週刊SPA!』（4月28日号）の人気企画「このあと、どうする？」に登場。物語の世界観を大胆に表現している。
【別カット】ソファーにごろり美ボディをみせるるか
同企画は作家・加藤よしき氏が手がけるシナリオをもとに、グラビアとストーリーを融合させた内容が特徴。今回は高円寺の居酒屋を舞台に、飲み友達として出会った男女の関係が変化していく瞬間を描く。るかは、変わらないと思っていた関係に揺れる心情を体現し、「変わらない街、変わらない関係。そう思い込んでいたけど、今は」といった心の動きを表現している。
るかはコスプレイヤーとして活動する一方、「ミスSPA!2025」でグランプリを受賞。歯科衛生士としての顔も持ち、多方面で活躍している。趣味はコスプレやカフェ巡りといい、その多彩な魅力で支持を広げている。
シナリオを担当した加藤は1986年生まれ、福岡県出身の作家・ライター。短編小説集『たとえ軽トラが突っ込んでも僕たちは恋をやめない』などで知られ、独自の視点で物語を紡いでいる。
同号では表紙および巻頭に山田あい、「グラビアン魂」に天野ちよ、「美女検索」に成瀬かのんが登場。多彩な企画で構成された1冊となっている。
【別カット】ソファーにごろり美ボディをみせるるか
同企画は作家・加藤よしき氏が手がけるシナリオをもとに、グラビアとストーリーを融合させた内容が特徴。今回は高円寺の居酒屋を舞台に、飲み友達として出会った男女の関係が変化していく瞬間を描く。るかは、変わらないと思っていた関係に揺れる心情を体現し、「変わらない街、変わらない関係。そう思い込んでいたけど、今は」といった心の動きを表現している。
シナリオを担当した加藤は1986年生まれ、福岡県出身の作家・ライター。短編小説集『たとえ軽トラが突っ込んでも僕たちは恋をやめない』などで知られ、独自の視点で物語を紡いでいる。
同号では表紙および巻頭に山田あい、「グラビアン魂」に天野ちよ、「美女検索」に成瀬かのんが登場。多彩な企画で構成された1冊となっている。