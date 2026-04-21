人気占い師がやっている「自動的に幸運が舞いこんでくる」スペースの空け方





運気が上がる日常のささいな行動、運をいい方向へ動かし身につける習慣。そんな「しあわせ体質」のコーディネート法を芸能界最強の占い師・ゲッターズ飯田さんの一番弟子であり、今最も注目を集める占い師・ぷりあでぃす玲奈さんが指南！





【PROFILE】 ぷりあでぃす玲奈

人々の未来を幸福へと導くフォーチュン・ナビゲーター。芸能界最強の占い師・ゲッターズ飯田の一番弟子。五星三心占いと女性ならではの美容の知識を活かした開運メイクや開運ファッションを得意とする。テレビ、ラジオ、雑誌、WEBメディアなど幅広く活躍中。著書に「ぷりあでぃす玲奈presents 幸せを導く運の磨き方」（宝島社）など。







「幸運のスペースを空ける」開運術

スマホの連絡先がパンパンという人は実は運気を下げているかも? 出会いと別れの多い4月は、人間関係の見直しをするのにちょうどよい時期とぷりあでぃすさんは言います。今回はそんな人間関係の断捨離に関してのお話。







「人間関係が動くと運気も動きます」

ちょっと言葉が強いかもしれませんが、人間関係も節目節目において“断捨離”をすることをおすすめしています。愚痴が言い合える仲間は大切な宝ではありますが、そのぬるま湯にずっと浸かっているのはよくありません。



運気は動かすといいという話を何度かしていますが、人間関係においても同じことが言えます。ある程度の時期が来たら、新たな人間関係の構築を図る努力をしてみましょう。







「連絡先の整理はしていますか？」

スマホの連絡先、整理をしたのはいつですか？ 中には「一度もしたことがない…」という人もいるかもしれません。クローゼットの7割収納と同じで、無駄なものは自分にとって何のプラスになりません。まったく連絡をとっていない人の連絡先は整理するようにしましょう。



私自身、スマホの連絡先を整理したら、スッカスカになったことがありました(笑)。もっと人間関係を作ろうという気持ちになれたんです。なので思い切って、数年連絡を取っていない人はガンガンと連絡先を削除してみるのも、視覚的に人間関係を把握できたり、モチベーションを高めたりする意味でもおすすめです。







出会いの季節「出会う前に」しておくべきこと

【全9つのアドバイス】≫ゲッターズ飯田さん一番弟子に聞いた「幸運が流れ込む」スペースの空け方