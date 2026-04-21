西野カナ×NiziU 初コラボ曲「LOVE BEAT」のレコーディングの様子を収めたメイキングMV公開

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西野カナが、新曲「LOVE BEAT（feat. NiziU）」のレコーディングの様子を収めたメイキングMVを公開した。

■西野カナがNiziUのメンバーに直接ボーカルディレクション

西野カナとNiziUの初コラボとして話題の「LOVE BEAT（feat. NiziU）」。この楽曲のレコーディングでは、西野カナがNiziUのメンバーに直接ボーカルディレクションを実施。

今回公開された映像では、そのレコーディング時の様子の一部とともに、「LOVE BEAT (feat. NiziU)」を配信リリースに先駆けて1コーラスだけ聴くことができる。

また、レコーディング時に西野カナとNiziUの10人で撮影された貴重なオフショットも公開された。

新曲「LOVE BEAT」は、フジテレビ系『めざましテレビ』の2026年度テーマソング。5月15日に配信リリースされ、5月27日にはCDも発売される。

■リリース情報

2026.05.15 ON SALE

西野カナ

DIGITAL SINGLE「LOVE BEAT (feat. NiziU)」

2026.05.27 ON SALE

西野カナ

EP『LOVE BEAT』

■【画像】西野カナ、NiziUのオフショット

■【画像】西野カナ、NiziUのアーティスト写真

■関連リンク

西野カナ OFFICIAL SITE

https://www.nishinokana.com/

NiziU OFFICIAL SITE

https://niziu.com