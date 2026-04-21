西野カナ×NiziU 初コラボ曲「LOVE BEAT」のレコーディングの様子を収めたメイキングMV公開
西野カナが、新曲「LOVE BEAT（feat. NiziU）」のレコーディングの様子を収めたメイキングMVを公開した。
■西野カナがNiziUのメンバーに直接ボーカルディレクション
西野カナとNiziUの初コラボとして話題の「LOVE BEAT（feat. NiziU）」。この楽曲のレコーディングでは、西野カナがNiziUのメンバーに直接ボーカルディレクションを実施。
今回公開された映像では、そのレコーディング時の様子の一部とともに、「LOVE BEAT (feat. NiziU)」を配信リリースに先駆けて1コーラスだけ聴くことができる。
また、レコーディング時に西野カナとNiziUの10人で撮影された貴重なオフショットも公開された。
新曲「LOVE BEAT」は、フジテレビ系『めざましテレビ』の2026年度テーマソング。5月15日に配信リリースされ、5月27日にはCDも発売される。
■リリース情報
2026.05.15 ON SALE
西野カナ
DIGITAL SINGLE「LOVE BEAT (feat. NiziU)」
2026.05.27 ON SALE
西野カナ
EP『LOVE BEAT』
■【画像】西野カナ、NiziUのオフショット
■【画像】西野カナ、NiziUのアーティスト写真
■関連リンク
西野カナ OFFICIAL SITE
https://www.nishinokana.com/
NiziU OFFICIAL SITE
https://niziu.com