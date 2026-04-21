バーガーキング、愛知・福岡・大阪に新店舗オープン 全国355店舗に到達へ【一覧】
バーガーキング（運営：ビーケージャパンホールディングス）は、4月に愛知・福岡・大阪で計3店舗をグランドオープンし、全国355店舗に到達する。
【写真】ワッパーだけじゃない…バーガーキングのキッズセット
4月23日に愛知県豊田市「バーガーキング 豊田ギャザ店」、4月24日に福岡県糟屋郡「バーガーキング イオンモール福岡店」、4月25日に大阪府大阪市「バーガーキング イオンタウンあびこ駅前店」が誕生する。
「ショッピングモール内に出店することで、通勤・通学の行き帰りや、お買い物中の休憩やお食事に、バーガーキング自慢の直火焼きの100%ビーフパティを使用した本格バーガーのおいしさを気軽にご体験いただきたいと思っております」とする。
これにより、バーガーキングは、全国に355店舗（※2026年4月25日時点、予定）となる。2026年も積極的な新規出店を計画・実施しており、未進出エリアにも新規出店予定。「バーガーキングは2028年末までに全国600店舗を目指しております。今後もバーガーキングの新規出店にご期待ください。あなたの街にもバーガーキングがやってくるかもしれません」と呼びかける。
店舗概要
■バーガーキング 豊田ギャザ店
オープン日時：2026年4月23日（木）10時
店舗住所：愛知県豊田市喜多町1-140 豊田ギャザ 1F
営業時間：10:00〜20:00
■バーガーキング イオンモール福岡店
オープン日時：2026年4月24日（金）10時
店舗住所：福岡県糟屋郡粕屋町大字酒殿字老ノ木192-1 イオンモール福岡 1F
営業時間：10:00〜22:00
■バーガーキング イオンタウンあびこ駅前店
オープン日時：2026年4月25日（土）9時
店舗住所：大阪府大阪市住吉区我孫子東2-8-34 イオンタウンあびこ駅前 1F
営業時間：10:00〜1:00 ※4月25日（土）のみ9:00 - 21:00
※オープン日時・営業時間は予告なく変更になる場合あり
【写真】ワッパーだけじゃない…バーガーキングのキッズセット
4月23日に愛知県豊田市「バーガーキング 豊田ギャザ店」、4月24日に福岡県糟屋郡「バーガーキング イオンモール福岡店」、4月25日に大阪府大阪市「バーガーキング イオンタウンあびこ駅前店」が誕生する。
「ショッピングモール内に出店することで、通勤・通学の行き帰りや、お買い物中の休憩やお食事に、バーガーキング自慢の直火焼きの100%ビーフパティを使用した本格バーガーのおいしさを気軽にご体験いただきたいと思っております」とする。
店舗概要
■バーガーキング 豊田ギャザ店
オープン日時：2026年4月23日（木）10時
店舗住所：愛知県豊田市喜多町1-140 豊田ギャザ 1F
営業時間：10:00〜20:00
■バーガーキング イオンモール福岡店
オープン日時：2026年4月24日（金）10時
店舗住所：福岡県糟屋郡粕屋町大字酒殿字老ノ木192-1 イオンモール福岡 1F
営業時間：10:00〜22:00
■バーガーキング イオンタウンあびこ駅前店
オープン日時：2026年4月25日（土）9時
店舗住所：大阪府大阪市住吉区我孫子東2-8-34 イオンタウンあびこ駅前 1F
営業時間：10:00〜1:00 ※4月25日（土）のみ9:00 - 21:00
※オープン日時・営業時間は予告なく変更になる場合あり