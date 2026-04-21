【牛角】デザート食べ放題を“全店･全コース”へ拡大 アイス･スイートポテト･ドーナツなど登場

焼肉チェーンの「牛角」は、4月23日(木)より「デザート食べ放題」を全店･食べ放題全コースへ拡大導入する。これまで一部店舗・コースで実施していた取り組みを全店へ広げ、食べ放題を最後まで楽めるデザートラインアップを強化する。

〈プチサイズで多彩に楽しめるデザート〉

食べ放題のデザートは、バニラ･抹茶などのアイス5種をはじめ、「杏仁豆富」や「スイートポテトケーキ」などをプチサイズで用意。複数種類を少量ずつ楽しめる設計とし、食後でも気軽に選べる構成としている。

中でも注目は、七輪で軽く炙って仕上げる「炙ってドーナツアイス」。外は香ばしく中はふんわりとした食感が特徴で、焼肉店ならではの体験型デザートとして訴求する。また、「大人の珈琲ゼリー」は甘くないコーヒーゼリーにホイップクリームを合わせ、食後にも適したすっきりとした味わいに仕上げた。

【画像を見る】「炙ってドーナツアイス」、「牛角アイス」、「なめらか杏仁豆富」、「大人の珈琲ゼリー」、「スイートポテトケーキ」、「季節のシャーベット」の画像はこちら

〈食べ放題コース ラインアップ（価格は税込）〉

◆お気軽コース 3,058円

◆焼肉堪能コース 3,718円

◆牛角コース 4,158円

◆牛タンコース 5,478円

◆黒毛和牛コース 6,578円

食べ放題５コース

〈「デザート食べ放題」概要〉

開始日:2026年4月23日(木)

実施店舗:全国の牛角店舗

対象コース:食べ放題各コース

(小学生未満無料/小学生半額/65歳以上550円引き)

※コースによりデザートの品数･内容は異なる。

【画像を見る】「炙ってドーナツアイス」、「牛角アイス」、「なめらか杏仁豆富」、「大人の珈琲ゼリー」、「スイートポテトケーキ」、「季節のシャーベット」の画像はこちら