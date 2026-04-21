◇RIZIN.53 平本蓮ー皇治（2026年5月10日 GLION ARENA KOBE）

格闘技イベント「RIZIN」は21日に記者会見を実施。5月10日に開催される「RIZIN.53」（GLION ARENA KOBE）で平本蓮（27＝剛毅會）が約1年9カ月ぶりのリング復帰戦で皇治とボクシングルールのエキシビジョンマッチで対戦することが電撃発表された。会見中には朝倉未来に苦言を呈す場面もあった。

両者は3分3ラウンド判定なしのボクシングルールに基づいたスタンディングルールで対戦することが電撃決定した。体重は無差別で実施される。

会見に出席した平本は「前回の会見で久々に公の場で“俺の居場所はここだな”と思った。5月も出ちゃおうかなという気持ちになった。MMAではないんですけど、5月2日に井上尚弥VS中谷潤人のボクシングの大きな試合がありますけど、あれよりも面白い試合をしようかなと思います」と意気込んだ。

そして皇治と朝倉未来がSNS上で舌戦を繰り広げていた。その中で、皇治は「（未来に）打撃なら絶対に負けない」とコメントを残していた。

平本は「僕チラッと聞いたんですけど、朝倉未来は“MMAルールじゃないと皇治と戦わない”と聞いたので、朝倉未来は死ぬほどダセぇなと思いました。アイツが一番マヌケですね」と未来に対して苦言を呈した。