櫻坂46・遠藤光莉がメイクでイメチェン！「カジュアルでおしゃれな雰囲気に変えたい」
なりたいを叶える好感触メイクで人間関係を強化。櫻坂46・遠藤光莉さんの「カジュアルでおしゃれな雰囲気に変えたい」というお悩みを解消！
ORDER SHEET
遠藤
カジュアルでおしゃれな雰囲気に変えたい。
MAKE UP POINT
抜け感◎のスモーキーな目元でベビーフェイスを大人顔に。
「黒のアイライナーとBのシルバーのアイシャドウで目の周りを囲い、'80〜'90年代を感じるAの青みラメをアイホールや目頭に入れて、トレンドのスモーキーアイに仕上げました。ベージュのリップで抜け感を出して大人っぽく」（辻村さん）
item
A ヴィセ アヴァン シングルアイカラー 033 \880＊編集部調べ（コーセー TEL. 0120-526-311）
B マジョリカ マジョルカ シャドーカスタマイズ WT963 \550（資生堂お客さま窓口 TEL. 0120-81-4710）
C リリミュウ ソフトクレヨンライナー 01 \1,430（コージー本舗 TEL. 03-3842-0226）
写真・原 楓（TRON） スタイリスト・石川美久 ヘア＆メイク・辻村友貴恵（ende） 取材、文・若山あや
anan 2491号（2026年4月8日発売）より