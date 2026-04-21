櫻坂46・遠藤光莉がメイクでイメチェン！「カジュアルでおしゃれな雰囲気に変えたい」

なりたいを叶える好感触メイクで人間関係を強化。櫻坂46・遠藤光莉さんの「カジュアルでおしゃれな雰囲気に変えたい」というお悩みを解消！

ORDER SHEET

遠藤

カジュアルでおしゃれな雰囲気に変えたい。

MAKE UP POINT

抜け感◎のスモーキーな目元でベビーフェイスを大人顔に。

「黒のアイライナーとBのシルバーのアイシャドウで目の周りを囲い、'80〜'90年代を感じるAの青みラメをアイホールや目頭に入れて、トレンドのスモーキーアイに仕上げました。ベージュのリップで抜け感を出して大人っぽく」（辻村さん）

item

A ヴィセ アヴァン シングルアイカラー 033 \880＊編集部調べ（コーセー TEL. 0120-526-311）

B マジョリカ マジョルカ シャドーカスタマイズ WT963 \550（資生堂お客さま窓口 TEL. 0120-81-4710）

C リリミュウ ソフトクレヨンライナー 01 \1,430（コージー本舗 TEL. 03-3842-0226）