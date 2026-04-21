『リコリコ』井ノ上たきな激似なコスプレイヤー話題「千束との身長差が割とリアルっぽかった」
人気コスプレイヤーの伊織もえが19日、自身のXを更新し、アニメ『リコリス・リコイル』の井ノ上たきなのコスプレ写真を投稿すると、ネット上で話題になっている。
【画像】そっくり！超ミニスカ制服 『リコリコ』たきなコスプレ姿の伊織もえ
『リコリコ』関係のイベントに出演した伊織は、「本日はみなさん撮影して頂いてありがとうございました！ニューギンさんの『eリコリス・リコイル 』イベントに出演させて頂きました」と報告。
たきなのコスプレ写真も投稿し「リコリコ の井ノ上たきなちゃんのコスプレ、いつかしてみたいなって思っていたのでこうして機会が頂けて嬉しかったです！いえーい！」と喜んだ。
なおイベントには、コスプレイヤーの篠崎こころも参加し、篠崎は錦木千束のコスプレを披露。自身のXでは伊織との2ショット写真も投稿している。
これにネット上では「沢山撮影させていただきありがとうございました！黒髪ロングはやっぱりめちゃ似合ってて可愛かったです」「本物じゃん！」「遠目に見掛けたけど、千束との身長差が割とリアルっぽかった」「ぜひ次回は千束のコスをして下さい」などの声が出ている。
【画像】そっくり！超ミニスカ制服 『リコリコ』たきなコスプレ姿の伊織もえ
『リコリコ』関係のイベントに出演した伊織は、「本日はみなさん撮影して頂いてありがとうございました！ニューギンさんの『eリコリス・リコイル 』イベントに出演させて頂きました」と報告。
たきなのコスプレ写真も投稿し「リコリコ の井ノ上たきなちゃんのコスプレ、いつかしてみたいなって思っていたのでこうして機会が頂けて嬉しかったです！いえーい！」と喜んだ。
これにネット上では「沢山撮影させていただきありがとうございました！黒髪ロングはやっぱりめちゃ似合ってて可愛かったです」「本物じゃん！」「遠目に見掛けたけど、千束との身長差が割とリアルっぽかった」「ぜひ次回は千束のコスをして下さい」などの声が出ている。
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