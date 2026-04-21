「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」セミファイナルシリーズ、4月20日の第1試合で、EX風林火山・永井孝典（最高位戦）が、麻雀の神様に愛されたかのような驚愕の「山在庫」を味方につけ、トップを決定づける満貫をアガりきった。

【映像】ダブリーチャンス→三面張が9枚山 圧倒的な幸運展開

場面は南2局。永井は3万1500点持ちのトップ目だが、2着目のBEAST X・鈴木大介（連盟）とはわずか1500点差。手に汗握る接戦の中、永井に届けられた配牌は、まさに圧倒的だった。マンズは二・三・四・五・六万と三面張の種があり、ソウズも1面子にドラの1索、7索が対子のイーシャンテン。あと1枚でダブルリーチという大チャンスに、実況の日吉辰哉（連盟）も「急に猛将！突然の猛将です！」と、永井の異名を借りてボルテージを上げる。

惜しくも1巡目でのテンパイこそ逃したが、手は淀みなく育つ。5巡目、7索を暗刻にして、理想的な一・四・七万待ちの三面張でリーチ。この時、驚くべき事実が判明する。三面張とはいえ、最大11枚のうちなんと9枚が山に残っているという、まさにご褒美のような状況だった。これには日吉も「猛将は強い！9！9！」と、枚数を連呼して絶叫した。

9巡目、永井は力強く四万をツモ。リーチ・ツモ・ドラ2・裏ドラの満貫8000点を獲得。トップを盤石なものにし、そのまま見事に逃げ切りトップを飾った。

試合後のインタビューで、9枚残っていた事実を伝えられた永井は「三面張なので5枚くらいかな（と思っていた）」と驚きつつも、「9枚山だったんですか、あはは！配牌がずるかったんでね」と、はにかんだ笑顔を見せた。

ファンからは「最高の引きやん」「あり過ぎワロタ」「えぐい」「9山とか決まりじゃん」「流石につもれるかw」と、圧倒的な幸運とそれを逃さない決定力に感嘆の声が集まった。猛将が手にした圧巻の9枚山。その幸運をしっかりと勝利に結びつけた永井が、風林火山に貴重なポイントをもたらした。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

