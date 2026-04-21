女子中学生をホテルに連れ込んで…「未成年を最初から狙い撃ちする」犯罪者たちの“悪辣手口”

SNSで未成年を狙う手口とは

「何もしないから行こうよ」

22歳の男は、こう言って、女子中学生をホテルに連れ込んだという。

「４月６日、警視庁小平署は女子中学生Aさんに対する不同意性交等の疑いで、会社員・中岡蓮（れん）容疑者（22）を逮捕しました。中岡容疑者は今年の３月１日、SNSで知り合ったAさんを都内のホテルに連れ込み、性的暴行を加えた疑いがもたれています。

Aさんが警視庁に『SNSで出会った人にわいせつな行為をされました』と相談したことから事件が発覚。中岡容疑者は『間違いありません』と容疑を認めているということです」（全国紙社会部記者）

４月９日朝９時ごろ、中岡容疑者の身柄が検察に送られた。小平署の護送口から姿を現した中岡容疑者は、警察官に誘導されるまま、カメラマンに顔を向けることもなく淡々とした足取りで護送車に乗り込んだ。前髪が目にかかったその横顔からは、何の感情も読み取れなかった。

警察庁が今年２月に発表した「令和７年における少年非行及び子供の性被害の状況」によると、SNSを通じて性犯罪に巻き込まれた被害児童の数は前年比80人増の1566人。中学生が758人と全体の半分近くを占めている。

成人男性と女子中学生が、どうやってネットで知り合うのだろうか。

「最初から女子中学生を狙い撃ちするんです」と話すのは、ネット犯罪に詳しいライターだ。未成年に性的関心を持つ男性が女子中学生を狙う手口について、こう解説する。

「インスタなどSNSで発信している場合、プロフィールに年齢や住んでいる地域など、“どこそこに住んでいる中学生”だとわかる情報が書かれていることがあるんです。女子中学生を狙う男は、それらプロフィールを探して片っ端から友達申請するんですよ。ほとんど無視されますが、なかには『私、女子中学生ですよ？』などと律儀に返す子もいるんです。

友達申請がOKされたらしめたもの。『話をしてみたい』などと言ってやり取りを続け、顔写真を送ってもらったりする。そしてある時点から『会いたい、会おう』としつこく要求するんです。そうすると、断りきれない子や、すでに顔写真を送っていて自分のことを知られているんじゃないかと心配になった子が、周囲に相談できないまま会ってしまって、被害に遭ってしまうケースが多いんです」

払う代償が大きくても

男の側は名前や年齢を偽ったり、別人の顔写真を使ったりと周到に準備するというが「この誘い方だと、逮捕されたときには大きな代償を払うことになる」と前出のライターは続ける。

「最初に年齢や中学生であることを確認しているので、『未成年とは知らなかった』は通じません。わかったうえで未成年相手に犯行に及んでいるわけですから、被害者が成人女性の場合と比べて、より大きな罪に問われます。

金銭を渡して性行為に及ぶいわゆる『パパ活』であれば、一応、相手の同意を得ていることにはなります。それでも相手が16歳未満で容疑者が5歳以上年長であれば、同意の有無にかかわらず不同意性交罪が成立します。裁判にかけられれば検察官に『まだ判断力が未熟な女児に対し、金銭をちらつかせて性的な行為を要求した卑劣で悪質な犯行』などと断じられるでしょう。

しかし、それだけの大きなリスクを冒してでも、自身の歪んだ欲望を満たそうとする連中が一定数いることは間違いありません」

今回、逮捕された中岡容疑者は普段、どのような生活を送っていたのだろうか。中岡容疑者の自宅は最寄り駅から徒歩で15分ほど、国道に面した家賃約10万円の14階建てのマンションにあった。

マンションの住人に中岡容疑者の写真を見せると、困惑したようにこう話した。

「出入り口で顔を合わせるだけなので、正直、どういう人が住んでいるのかよくわからないんです。（写真を見て）この顔を見たことがあるかと聞かれると、見たような気はする、としか答えようがありません。ただ『中岡』という名前は聞いたことがないですね」

Aさんとの間に示談が成立せず、「不同意性交等」で起訴されれば、中岡容疑者は重い罪に問われることとなる。

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取材・文：中平良