米女子プロバスケットボールＷＮＢＡのドラフト会議でバルキリーズから３巡目８位で日本人２人目の指名を受けた日本代表のガード、田中こころ（２０）が２０日、所属するＥＮＥＯＳを通じて、改めて今シーズンは契約を結ばないことを表明し、コメントを発表した。

田中は「ゴールデンステートと話し合い、今シーズンはＷＮＢＡではプレーせず、ワールドカップとＷリーグに集中することになりました。来シーズンに向けてもっともっと技術を学び、色々なことを吸収していきたいと思います」と決断への思いを明かした。

大阪府出身の田中は強豪の愛知・桜花学園高出身。身長１７３センチで、３点シュートやドリブル突破などを武器とする。昨年、Ａ代表入りを果たすなど成長著しい。昨夏のアジア・カップでは最年少ながら司令塔のポイントガートに起用され、中国との準決勝で２７得点、オーストラリアとの決勝で２１得点を記録するなど、準優勝に貢献。「オールスター５」に選出された。２０２８年ロサンゼルス五輪に向け、代表の主力として期待されている。

女子の世界最高峰リーグでは過去に萩原美樹、大神雄子、渡嘉敷来夢（アイシン）、町田瑠唯（富士通）がプレー。５月８日開幕の新シーズンでデビューすれば、日本選手として史上５人目のＷＮＢＡプレーヤーとなったが、来季のＷＮＢＡ挑戦は選択せず、日本のＷリーグでのプレーを継続する。

◆田中 こころ（たなか・こころ）２００６年１月１０日、大阪府生まれ。２０歳。愛知・桜花学園高では１年時の２１年にインターハイとウィンターカップで２冠を達成。２３年、インターハイ準優勝。２５年７月、アジアカップで初のＡ代表入りを果たし準優勝。オールスター５に選出。好きな食べ物は春巻き。１７３センチ。家族は両親と姉。