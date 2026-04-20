【東京都】国営昭和記念公園「フラワーフェスティバル2026」

みんなの原っぱ・ネモフィラ（過去の様子）

「国営昭和記念公園（しょうわきねんこうえん）」では、2026年5月24日（日）までの期間、「フラワーフェスティバル2026」を開催中。

ネモフィラはもちろん、シャーレーポピーやカスミソウなど、期間中はさまざまなお花が次々と開花・見頃を迎えます。春限定の飲食メニューや、花の魅力をより楽しむことができるイベントも多数開催しているので、1日ゆっくり過ごせそう。

みんなの原っぱ・ミニハウス（過去の様子）

原っぱ西花畑では、約20万本のネモフィラが咲き乱れる様子を見ることができます。見頃の時期に合わせて各花畑に写真映えするスポットも設置されるので、お気に入りの1枚を撮りましょう。

【ネモフィラの見頃】

・例年：4月中旬〜5月中旬

■国営昭和記念公園「フラワーフェスティバル2026」概要

住所：東京都立川市緑町3173

TEL：042-528-1867（国営昭和記念公園 国営昭和記念公園管理センター）

開催期間：2026年5月24日（日）まで

営業時間：9時30分〜17時 ※土・日曜、祝日は〜18時

定休日：無休（1月の第3月〜金曜は休園）

料金： 入園大人450円、中学生以下無料、シルバー（65歳以上）210円（年齢確認できるもの必要）。みどりの文化ゾーンは無料

公式サイト：

https://www.showakinen-koen.jp/flower-festival/



【東京都】舎人公園「花と光のムーブメント 舎人公園〜ネモフィラと百花の花景色〜」

ネモフィラの青いじゅうたんを背景におしゃれ写真が撮れる撮影スポット。夜は光と遊べる体験型フォトスポットに変わる

夜になると青くライトアップ

「舎人公園（とねりこうえん）」では、ネモフィラの「青」にスポットを当て、多彩な春の花々から青へと移ろう「色のストーリー」を、花とイルミネーション、音の融合で表現した「花と光のムーブメント 舎人公園〜ネモフィラと百花の花景色〜」を2026年4月26日（日）まで開催。

昼間に見られるネモフィラブルーの絶景はもちろん、夜になるとライトアップされた幻想的なブルーガーデンが出現。ネモフィラの魅力を最大限に引き出すために開発された特別なライトアップが見られます。

「ネモフィラソフト」500円はネモフィラを模した鮮やかなソーダ味のソフトクリーム。テントウムシの形をしたチョコレートがかわいい

フォトスポット「ネモフィラスカイステージ」でネモフィラの上で写真撮影をしてみたり、ネモフィラ花壇近くの売店「パークス・夕日の丘店」で販売されているネモフィラグルメを食べたり、ここでしか体験できないポイントが目白押しです。

【ネモフィラの見頃】

・例年：4月中旬〜下旬

■舎人公園「花と光のムーブメント 舎人公園〜ネモフィラと百花の花景色〜」概要

住所：東京都足立区舎人公園1-1

TEL：03-3857-2308（舎人公園サービスセンター 8時30分〜17時30分受付）

開催期間：2026年4月26日（日）まで

営業時間：園内自由（一部有料施設あり）

ライトアップ時間：18〜20時 ※金〜日曜は18時〜20時30分

定休日：園内自由（売店は公式サイト要確認）

料金：無料

公式サイト：https://www.tokyo-park.or.jp/special/flowerandlight/toneri2026spring/index.html



【埼玉県】国営武蔵丘陵森林公園

東京ドーム約65個分の広さがある「国営武蔵丘陵森林公園（こくえいむさしきゅうりょうしんりんこうえん）」。園内では四季折々の風景、木々や草花が楽しめ、日本最大級のエアートランポリン「ぽんぽこマウンテン」やアスレチックコースなど、家族で体を思いっきり動かして遊べる遊具もあります。

2026年4月中旬の「西口ひろば花畑」では、約53万本のネモフィラが見頃を迎え、春爛漫の景色が広がっています。見頃は4月末頃まで続くと予想されていて、5月初旬まで楽しめる見込みなんだそう。

同じタイミングで「運動広場花畑」に咲く約70万本のアイスランドポピーも見頃を迎えます。オレンジ、黄色、白、ピンクなど、元気がもらえるビタミンカラーの花が、青空に映えます。

いまが旬の、春のそよ風にやさしく揺れる2つの花畑をぜひ訪れてみて。

【ネモフィラの見頃】

・例年：4月14日頃〜4月末頃まで

■国営武蔵丘陵森林公園

住所：埼玉県比企郡滑川町山田1920

TEL：0493-57-2111

営業時間：9時30分〜17時（11月は〜16時30分、12〜2月は〜16時）

定休日：6月〜7月中旬・12〜2月の月曜（祝日の場合は翌日）、1月第3月〜金曜

料金：大人450円、シルバー（65歳以上）210円、中学生以下無料

公式サイト：https://www.shinrinkoen.jp/



【茨城県】国営ひたち海浜公園

見頃を迎えた「みはらしの丘」のネモフィラ （2026年4月12日撮影）

「国営ひたち海浜公園（こくえいひたちかいひんこうえん）」の「みはらしの丘」では、約530万本のネモフィラが2026年4月11日（土）に7分咲きとなり、見頃を迎えています。

今年は平年より2日早い見頃となっていて、今後は4月25日（土）頃まで、丘一面を彩る青の絶景を楽しめる見通しです。ピークを過ぎた後も、4月いっぱいは比較的花数の多い状態が続く見込みで、引き続きネモフィラの美しい景観を見ることができますよ。

2026年4月12日撮影

ナノハナ畑にはフォトスポットとして、赤い扉が設置されています。ネモフィラの時期に、この演出が登場するのは今年初めて。「みはらしの丘」を背景に、ネモフィラとナノハナが織りなすフォトジェニックな風景を写真に収めてみてはいかが？

「ネモフィラブルーソフト」各550円

ネモフィラの見頃にあわせて、園内では春限定のネモフィラグルメも登場。「ネモフィラブルーソフト」や「児玉冷菓のババヘラアイス『ネモフィラ』」550円など、人気のスイーツが勢揃いします。

そのほかにも、ネモフィラカラーの写真映えするスイーツから、茨城県名産のメロンを使ったスイーツなど盛りだくさん。期間限定のフォトジェニックな風景やスイーツを見逃さないで。

【ネモフィラの見頃】

・例年：4月下旬〜5月上旬まで

■国営ひたち海浜公園

住所：茨城県ひたちなか市馬渡字大沼605-4

TEL：029-265-9001

営業時間：9時30分〜17時 ※季節により異なる

定休日：火曜（祝日の場合は翌平日）※季節により異なる

料金：入園大人（高校生以上）450円、中学生以下無料、65歳以上210円

※春季（2026年4月3日（金）〜5月6日（水））と秋季（例年、10月のうち20日間程度）は、季節料金＋350円がかかります。

公式サイト：https://hitachikaihin.jp/



【神奈川県】長井海の手公園 ソレイユの丘

「フラワーガーデンイースト」2026年4月14日撮影

神奈川県横須賀市にある「長井海の手公園 ソレイユの丘（ながいうみのてこうえん それいゆのおか）」では、春の訪れを彩る風物詩として、園内に咲く約55万本のネモフィラが4月中旬から5月初旬にかけて見頃を迎えています。

ゴールデンウィーク期間にはちょうど見頃のピークを迎える見込みで、澄んだ青色の花々が一面に広がるネモフィラ畑は、まるで青い絨毯のようで幻想的。

ネモフィラフード 販売期間：2026年4月17日（金）〜5月17日（日）

園内8店舗では、ネモフィラの美しい青をテーマに、見た目にも華やかな限定フードが登場。ここでしか味わえない春の味覚もぜひ楽しんで。

【ネモフィラの見頃】

・例年：4月中旬〜5月初旬まで

■長井海の手公園 ソレイユの丘

住所：神奈川県横須賀市長井4地内

TEL：046-857-2500

営業時間：9〜18時（12〜2月は9時30分〜17時）、施設内容により異なる

定休日：無休（施設・内容により異なる。施設メンテナンスのため休業する場合あり）

料金：入園無料、施設・内容により異なる

公式サイト：https://soleil-park.jp/



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

