【4月19日のB1試合結果】富永が逆転劇を演出し千葉J撃破…三河が3年連続でCS進出を決める

4月19日、全国各地で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1リーグ戦第33節のGAME2が開催され、シーズン終盤戦の白熱した試合が繰り広げられた。

GAME1を落としチャンピオンシップ進出から一歩後退した東地区5位のレバンガ北海道は、ホームで同地区2位の千葉ジェッツと対戦した。前半はビハインドを背負う展開が続く中、後半に3ポイントシュートが好調のケビン・ジョーンズを中心にオフェンスを立て直し、富永啓生が第4クォーターだけで13得点と躍動。最終スコア92－84と意地の逆転劇でワイルドカード5位につけチャンピオンシップ進出へ望みをつないだ。

3連勝中のシーホース三河は京都ハンナリーズと対戦。一進一退の攻防が続く中で第3クォーター終盤にリードを奪い、94－85で勝利し連勝を伸ばした。ジェイク・レイマンが25得点11リバウンドのダブルダブルでチームをけん引し、4本の3ポイントを射抜いた須田侑太郎がシーズンハイの19得点をマーク。西地区3位につけ3シーズン連続のチャンピオンシップ進出が確定した。

GAME1で惜敗し、東地区3位となった群馬クレインサンダーズは同地区首位の宇都宮ブレックスをホームに迎えた。第1クォーター中盤でリードを奪われながらも引き離されることなく食らいつき、第3クォーターに逆転に成功すると、第4クォーターは宇都宮のターンオーバーを誘発し、チームスコアを7得点にシャットアウト。74－66で勝利し東地区2位に再浮上した。

そのほかアルバルク東京は、セバスチャン・サイズが29得点と爆発し越谷アルファーズに勝利。今節連勝でワイルドカード4位を維持した。アルティーリ千葉は秋田ノーザンハピネッツを相手に第4クォータまで劣勢に立たされたが、終盤に追い上げを見せ黒川虎徹の逆転打で勝利した。

4月19日行われたB1リーグ戦の試合結果一覧は以下の通り。

■4月19日のB1リーグ戦試合結果一覧



レバンガ北海道 92－84 千葉ジェッツ



横浜ビー・コルセアーズ 67－70 サンロッカーズ渋谷



富山グラウジーズ 92－89 仙台89ERS



京都ハンナリーズ 85－94 シーホース三河



大阪エヴェッサ 103－93 川崎ブレイブサンダース



広島ドラゴンフライズ 72－73 島根スサノオマジック



群馬クレインサンダーズ 74－66 宇都宮ブレックス



越谷アルファーズ 69－79 アルバルク東京



アルティーリ千葉 75－74 秋田ノーザンハピネッツ



ファイティングイーグルス名古屋 68－103 佐賀バルーナーズ



茨城ロボッツ 103－109 長崎ヴェルカ



名古屋Dドルフィンズ 84－86 滋賀レイクス



琉球ゴールデンキングス 68－86 三遠ネオフェニックス









【動画】富永啓生が勝利に導く…4月19日北海道vs千葉Jハイライト映像