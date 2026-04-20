お仕事服も【ニトリのN+】が頼れる♡ プチプラで着倒したい「注目アイテム」

新しい年度を迎えた今こそ、お仕事服を買い足して気持ちも一新したい！ それなら【ニトリ】が展開しているアパレルブランド【N+（エヌプラス）】がぴったりかも。信頼感を得たいオフィスシーンにも馴染むキレイめなジャケットやシャツが、手に取りやすい良心価格で揃っているんです。気兼ねなくヘビロテしやすいプチプラアイテムで、オフィスでも賢くおしゃれを楽しんでみては？

気楽なセットアップ × ジャケットできちんと見え

【N+】「カットジョーゼットプルオーバー」\2,990（税込）、「ダブルジャケット」\5,990（税込）、「カットジョーゼットストレートスカート」\3,990（税込）

清潔感のあるアイボリーのスカートとプルオーバーをセットアップで。上下ともに素材にストレッチ性があるため、見た目は美しく、着心地は楽に過ごせそうなのが魅力です。淡いベージュのダブルジャケットを羽織れば、よりきちんと感がUP。ウエストを絞りすぎないマニッシュなシルエットがこなれ見えも後押しします。

ボタンでひと癖をプラスした爽やかなシャツ

【N+】「抗菌防臭カルゼシャツ」\2,990（税込）

端正な印象を醸し出すシャツは、お仕事着として何枚あっても重宝する存在。こちらのシャツは斜めの畝が特徴的なカルゼ織りを採用し、「上品な立体感とさらっとした肌触り」（公式ECサイトより）に期待できる一着です。抗菌防臭機能付きなのも、汗ばむ季節に頼りがいのあるポイント。ひと癖あるボタンの配置が、おしゃれへのこだわりをアピールしてくれそう！

美脚見えワイドパンツを上品ジャケットで飾って

【N+】「ツイードジャケット」\6,990（税込・値下げ価格）、「センタープレスワイドパンツ」\3,990（税込）

腰からストンと落ちた美しいワイドシルエットによって、脚線をナチュラルに補正して見せてくれそうなワイドパンツ。「サラッとした手触りで、きちんと感がある」（公式ECサイトより）素材とセンタープレスが、オフィスにも馴染む上品さを発揮します。ツイード調素材で高見えを狙えるジャケットも、オフィスコーデの物足りなさをカバーするのにうってつけかも。

ロングシーズン頼りたいクリーンなカーディガン

【N+】「毛玉が出来にくいベーシックニットカーディガン」\2,990（税込）

日差しや冷房避けとして、季節をまたいで活躍が見込めるベーシックなカーディガン。やや光沢感のあるキレイめな素材は、毛玉ができにくいアンチピリング加工付き。ヘビロテしてもクリーンな印象をキープできそうです。フロントはゴールドカラーのボタンを使用しており、目立つアクセサリーいらずで華やかさを足してくれそうなのも◎

※N+は、ニトリから生まれたファッションブランドです。ニトリ赤羽店内および、ショッピングセンター内のN+店舗、N+公式通販ニトリネットで販売しています。

※すべての商品情報・画像はN+出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだ ちほ

出版業界を経て、ライターに転身。ファッション・書籍・生活雑貨ジャンルを中心に、商品の魅力を表現する執筆活動を行う。特にファッションは、常にトレンドと市場動向をチェックし、ファッションライティングに従事。FTNメディアで3年前から専属的に執筆中。