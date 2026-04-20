ネタニヤフ首相 イラン戦争まだ終わっていない、これは「文明と野蛮との戦い」 ネタニヤフ首相 イラン戦争まだ終わっていない、これは「文明と野蛮との戦い」

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ネタニヤフ首相 イラン戦争まだ終わっていない、これは「文明と野蛮との戦い」



イスラエル国防軍（IDF）は停戦協定に違反して接近してきた「破壊工作員」を攻撃したと発表した。



イスラエルのネタニヤフ首相は停戦中であってもイスラエル国防軍に対し「あらゆる力を行使する」よう指示。



イランとの戦いはまだ終わっていない、これは「文明と野蛮との戦い」だ。イランという巨大な専制政治との戦いに米国と共に取り組んでいる。戦いはまだ終わっていない、いつ新たな展開が起きてもおかしくない。



イスラエル国防相は停戦中であってもイスラエル軍が脅威に直面した場合はレバノンで全力を挙げて対応すると表明。

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