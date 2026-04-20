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意外と知らない？世界一の巨大ターミナル新宿駅に存在する平日朝110分限定「幻の改札」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「a0とnonkyuruの駅攻略」が、「【地図にもない】京王線新宿駅のニートな改札【平日のみ110分だけ働く】■駅攻略79」と題した動画を公開している。巨大ターミナルである新宿駅に存在する、平日朝のわずか110分間だけ稼働する「幻の改札」の実態に迫っている。



京王線新宿駅の1日の乗降客数は約80万人と言われ、ラッシュ時には膨大な人数の乗客をさばかなければならない。そのため、メインとなる「京王西口」や「京王百貨店口」のほか、「ルミネ口」「広場口」、そして今回フォーカスされる「臨時口」という計5つの改札が設けられている。



この臨時口の最大の特徴は、平日の朝7時10分から9時00分までの超限定営業である点だ。構内の案内図にも描かれておらず、動画では実際にその場所へと向かう様子が収められている。ホームの端へと進むと、「広場口」の隣にひっそりと「臨時口」が姿を現す。



到着した列車から降りた通勤客が次々と吸い込まれていくが、臨時口は出場専用の自動改札機が2台並ぶだけの極めてシンプルな構造となっているため、人の捌けが非常に良い。その一方で、通路は他の場所と比べて狭く、エスカレーターやエレベーターは設置されていない。実はこの臨時口、駅の避難経路図においては「非常口」に指定されているという意外な事実が明かされた。



午前9時を過ぎると容赦なくシャッターが下ろされる。単なる混雑緩和の目的だけでなく、非常時の避難経路としての重要な役割を兼ね備えた臨時口。普段何気なく利用している駅の裏側に隠された、緻密な設計と知られざる機能に驚かされる内容となっている。