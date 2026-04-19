【漫画】本編を読む

　ひとつの家庭を崩壊させたのに、それでもなお不倫を繰り返すクズ男。『浮気夫と3人の女たち あんたの嘘、バレてるよ？』（サレ妻かなえ：原作、ふゆ：漫画/KADOKAWA）は、そんなウソまみれで自分勝手な男に翻弄される女性たちの姿を描いたコミックだ。

　本作はタイトル通り3人の女性が登場する。ひとりめの輝美は、浮気を繰り返すクズ男・正善の初婚の妻。ふたりめは正善の不倫相手である明菜。物語はまずこの不倫が発覚するところから始まる。専業主婦である輝美は、高校時代から交際し、今は家事育児に協力的な夫・正善との夫婦関係は順風満帆だと思っていた。しかしある日、正善の不自然な行動に疑問を抱き、彼のスマホをチェックすると浮気相手とのトーク履歴を発見しウソをついてることに気づく。問い詰めてみると正善はあっさりと不倫を認め、謝罪し、もう不倫相手とは会わないことを約束する。しかし半年後、正善に突然離婚を切り出される。実は彼は不倫相手とは別れず、さらに妊娠させたとのことだった。正善の意向で好きな仕事を諦めていたこともあり、輝美は納得がいかず、離婚は受諾せずしばらく実家に戻るのだった。

　1週間後、正善がいない時間を見計らい忘れ物を自宅に取りに行くと、玄関から浮気相手の明菜が出てくるところを目撃。輝美は後日、正善とあらためて話し合うことにするのだが、その日に現れたのは明菜だった。彼女はサイコパス状態に輝美に迫り手を上げる。はたして輝美の運命は？ そしてさらにこの後、3人目の女性が登場しより状況が混沌とするのだが、それはぜひ本書で確認してほしい。

　この輝美と明菜の接触の以降、緊張感をはらんだ場面が続くために目が離せなくなっていく。女性3人の意思が絡み合い、それぞれが自分の幸せのためにどう動いていくのかが本作の最大の見どころだろう。次々と明らかになるクズ男の止まらないクズっぷりによってどんどん事態が加速していく、ジェットコースターのようなスリルを味わえる作品だ。

文＝nobuo