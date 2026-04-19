「さっさと離婚しなさいよ」夫の不倫相手がサイコパス気味に乗り込んできた！ クズ男に騙された女性たちが火花を散らす、このドロドロ展開の結末は？【書評】
【漫画】本編を読む
ひとつの家庭を崩壊させたのに、それでもなお不倫を繰り返すクズ男。『浮気夫と3人の女たち あんたの嘘、バレてるよ？』（サレ妻かなえ：原作、ふゆ：漫画/KADOKAWA）は、そんなウソまみれで自分勝手な男に翻弄される女性たちの姿を描いたコミックだ。
本作はタイトル通り3人の女性が登場する。ひとりめの輝美は、浮気を繰り返すクズ男・正善の初婚の妻。ふたりめは正善の不倫相手である明菜。物語はまずこの不倫が発覚するところから始まる。専業主婦である輝美は、高校時代から交際し、今は家事育児に協力的な夫・正善との夫婦関係は順風満帆だと思っていた。しかしある日、正善の不自然な行動に疑問を抱き、彼のスマホをチェックすると浮気相手とのトーク履歴を発見しウソをついてることに気づく。問い詰めてみると正善はあっさりと不倫を認め、謝罪し、もう不倫相手とは会わないことを約束する。しかし半年後、正善に突然離婚を切り出される。実は彼は不倫相手とは別れず、さらに妊娠させたとのことだった。正善の意向で好きな仕事を諦めていたこともあり、輝美は納得がいかず、離婚は受諾せずしばらく実家に戻るのだった。
この輝美と明菜の接触の以降、緊張感をはらんだ場面が続くために目が離せなくなっていく。女性3人の意思が絡み合い、それぞれが自分の幸せのためにどう動いていくのかが本作の最大の見どころだろう。次々と明らかになるクズ男の止まらないクズっぷりによってどんどん事態が加速していく、ジェットコースターのようなスリルを味わえる作品だ。
文＝nobuo