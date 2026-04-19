『豊臣兄弟！』尾上右近、“公方様”足利義昭が抱く信長への思い「恐怖や不安も感じていたはず」
仲野太賀主演の大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合／毎週日曜20時ほか）で、室町幕府最後の将軍・足利義昭を演じる尾上右近のコメントが到着。義昭について「人の心を読むことに長け、状況に応じて相手が求める姿を演じることができる人物」としつつ、「明智光秀（要潤）の前では素の部分を見せるところがあり、その人間味も魅力的ですね」と語っている。
【写真】“公方様”義昭が信長への怒りや悔しさを爆発させた名シーン
本作の主人公は、天下人・豊臣秀吉の弟・豊臣秀長。「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とまで言わしめた天下一の補佐役・秀長の視点で戦国時代をダイナミックに描く。
右近演じる足利義昭は、数奇な運命にほんろうされた室町幕府最後の将軍。足利将軍家の再興を目指し、明智光秀を通じて信長に接近する。
右近は自ら演じる足利義昭の人物像を「義昭は、人の心を読むことに長け、状況に応じて相手が求める姿を演じることができる人物です。政治的な頭脳だけでなく、人間の感情に対する理解も非常に深く、政治家としての才能もあると感じています。一方で、明智光秀（要潤）の前では素の部分を見せるところがあり、その人間味も魅力的ですね」と評価。「本音と建前が交錯する世界で生きる人ほど、義昭に共感していただけるのではないかと思います。将軍という特殊な立場にある人物ではありますが、できるだけ身近に感じてもらえるよう意識しながら演じています」と話した。
主演の仲野太賀から刺激を受けたシーンについては、第11回「本圀寺の変」（3月22日放送）で三好三人衆が義昭の滞在する本圀寺を襲撃した回を挙げ、「絶体絶命の状況に追い込まれ、覚悟を固めた義昭に対して、小一郎（仲野）から放たれた『ぶざまでも生き延びてくだされ！』というセリフには、義昭と同じように僕自身も心を大きく揺さぶられました。脚本を読んだ段階では想像もしていなかった芝居の展開でしたし、自分があそこまで感情を動かされるとは思いませんでした」と話した。
さらに「太賀さんのお芝居に突き動かされるように、自然と涙があふれてきたので、その感情を思い切ってさらけ出しました。結果として、とても美しいシーンになったのではないかと感じています」と明かし、「豊臣兄弟は、意外なところで笑わせてくれたり、ふとした瞬間に励ましてくれたりと、人間の『隙』をくすぐるのが本当にうまい兄弟だと思います」と語った。
足利義昭と織田信長との距離感については「義昭と信長（小栗旬）は、お互いに探り合っている関係に見えるかもしれませんが、私としては第13回『疑惑の花嫁』（4月5日放送）で信長に伝えた『そなただけが頼りじゃ』という言葉に、嘘はなかったと思っています」と分析。
「ただその一方で、信長という人物の計り知れなさも、義昭はひしひしと感じています」と指摘し、「その思いが最も象徴的に表れているのが、同じく第13回で信長から、五ヶ条の条書を突きつけられた場面です。臣下の前では『自分のことを思ってこその忠言だ』と受け止めますが、内心では相当悔しかったでしょうし、政治の世界における自分の未熟さも思い知らされた瞬間だったと思います。信長にはどうしても届かない部分があるのではないか、という恐怖や不安も感じていたはず。その思いが怒りへと転じ、藤戸石を斬りつけるという行動として爆発する。あのシーンは、『豊臣兄弟！』における足利義昭を象徴する場面だと考えています」と述べた。
大河ドラマ『豊臣兄弟！』は、NHK総合にて毎週日曜20時ほか放送。
【写真】“公方様”義昭が信長への怒りや悔しさを爆発させた名シーン
本作の主人公は、天下人・豊臣秀吉の弟・豊臣秀長。「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とまで言わしめた天下一の補佐役・秀長の視点で戦国時代をダイナミックに描く。
右近は自ら演じる足利義昭の人物像を「義昭は、人の心を読むことに長け、状況に応じて相手が求める姿を演じることができる人物です。政治的な頭脳だけでなく、人間の感情に対する理解も非常に深く、政治家としての才能もあると感じています。一方で、明智光秀（要潤）の前では素の部分を見せるところがあり、その人間味も魅力的ですね」と評価。「本音と建前が交錯する世界で生きる人ほど、義昭に共感していただけるのではないかと思います。将軍という特殊な立場にある人物ではありますが、できるだけ身近に感じてもらえるよう意識しながら演じています」と話した。
主演の仲野太賀から刺激を受けたシーンについては、第11回「本圀寺の変」（3月22日放送）で三好三人衆が義昭の滞在する本圀寺を襲撃した回を挙げ、「絶体絶命の状況に追い込まれ、覚悟を固めた義昭に対して、小一郎（仲野）から放たれた『ぶざまでも生き延びてくだされ！』というセリフには、義昭と同じように僕自身も心を大きく揺さぶられました。脚本を読んだ段階では想像もしていなかった芝居の展開でしたし、自分があそこまで感情を動かされるとは思いませんでした」と話した。
さらに「太賀さんのお芝居に突き動かされるように、自然と涙があふれてきたので、その感情を思い切ってさらけ出しました。結果として、とても美しいシーンになったのではないかと感じています」と明かし、「豊臣兄弟は、意外なところで笑わせてくれたり、ふとした瞬間に励ましてくれたりと、人間の『隙』をくすぐるのが本当にうまい兄弟だと思います」と語った。
足利義昭と織田信長との距離感については「義昭と信長（小栗旬）は、お互いに探り合っている関係に見えるかもしれませんが、私としては第13回『疑惑の花嫁』（4月5日放送）で信長に伝えた『そなただけが頼りじゃ』という言葉に、嘘はなかったと思っています」と分析。
「ただその一方で、信長という人物の計り知れなさも、義昭はひしひしと感じています」と指摘し、「その思いが最も象徴的に表れているのが、同じく第13回で信長から、五ヶ条の条書を突きつけられた場面です。臣下の前では『自分のことを思ってこその忠言だ』と受け止めますが、内心では相当悔しかったでしょうし、政治の世界における自分の未熟さも思い知らされた瞬間だったと思います。信長にはどうしても届かない部分があるのではないか、という恐怖や不安も感じていたはず。その思いが怒りへと転じ、藤戸石を斬りつけるという行動として爆発する。あのシーンは、『豊臣兄弟！』における足利義昭を象徴する場面だと考えています」と述べた。
大河ドラマ『豊臣兄弟！』は、NHK総合にて毎週日曜20時ほか放送。