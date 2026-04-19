「ついに良いニュースが届いた」「彼が必要だ」離脱中の遠藤航は残留濃厚か！リバプールファンは歓喜「もっと出場時間を与えるべき」

「ついに良いニュースが届いた」「彼が必要だ」離脱中の遠藤航は残留濃厚か！リバプールファンは歓喜「もっと出場時間を与えるべき」