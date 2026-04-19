ピラフ星人、アニメ『夜桜さんちの大作戦』第2期EDテーマ「Shalala」のCDが6月17日に発売決定！武道館ライブ映像収録＆特典付き
4月19日に配信リリースされた、TVアニメ『夜桜さんちの大作戦』第2期EDテーマに起用されているピラフ星人の新曲「Shalala」のCDが、6月17日に発売されることが決定した。あわせて、4月19日18時より予約受付もスタートしている。
■2026年3月に開催された日本武道館ワンマンライブの映像収録のDVDを同梱！
本作には、2026年3月に日本武道館で開催されたワンマンライブの映像を収録したDVDを同梱。さらに、オリジナルキラキラシールの付属など、充実した特典内容となっている。
また、新たなアーティスト写真が公開されたほか、TVアニメ『夜桜さんちの大作戦』第2期ノンクレジットEDムービーも公開となった。
■リリース情報
2026.04.19 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Shalala」
2026.06.17 ON SALE
SINGLE「Shalala」
■関連リンク
ピラフ星人 OFFICIAL X
https://x.com/pilaf1001
TVアニメ『夜桜さんちの大作戦』番組サイト
https://mission-yozakura-family.com
■【画像】「Shalala」ジャケット
(C)権平ひつじ／集英社・夜桜さんちの大作戦製作委員会・MBS