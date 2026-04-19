「ジルスチュアート ビューティ（JILL STUART Beauty）」が、ブランド誕生20周年を記念してアーカイブから人気の香りを復刻する、マンスリーコレクションの第3弾「スウィートドリームス（Sweet Dreams）」（全4種）を発売する。6月5日から予約を受け付け、6月19日から順次販売する。

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スウィートドリームスは、2008年に発売した限定フレグランス「ジルバイ ジルスチュアート オード トワレ スウィートドリームス」の香りを忍ばせたラインナップ。

6月19日から販売する「ジルバイ ジルスチュアート スウィートドリームス オードトワレ」（限定品、50mL 7700円）は、フレッシュなフローラルにバニラの甘さを加え、ロマンティックに仕上げたオードトワレ。ダイヤモンドをイメージしたボトルデザインは、当時のものを再現した。

7月24日発売の「ジルバイ ジルスチュアート スウィートドリームス シマリング UVプロテクター」（限定品、SPF 50+・PA++++、75g 3850円）は、香りと輝きを与えながらうるおいのヴェールで肌を守る日やけ止めジェル。ピンクベースに繊細なパールを配合し、自然で明るい肌トーンを叶える。

8月21日には、「ジルバイ ジルスチュアート スウィートドリームス フェイス ＆ ボディパウダー」（限定品、35g 6050円）を展開する。繊細にきらめく4色のパウダーが混ざり合うことで、透明感のある上質な肌を演出する。顔と体に使用することが可能だ。

そして9月18日には、「ジルバイ ジルスチュアート スウィートドリームス トリートメントヘアミスト」（限定品、100mL 3300円）を提案。スウィートドリームスの甘くロマンティックな香りとともにダメージを受けた髪をケア、指通りのよいなめらかなな状態へと整える。

◾️ジルスチュアート ビューティ：公式サイト