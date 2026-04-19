昨年12月に再婚、妊娠が報じられていた卓球女子で五輪2大会連続メダリストの福原愛さん（37）が19日までに自身の公式サイトを更新。出産を発表した。

公式サイトでは「平素より多大なるご支援を賜り、誠にありがとうございます。このたび、無事に出産いたしましたことをご報告申し上げます。おかげさまで母子ともに健康で、穏やかに過ごしております」と発表。

「今後も卓球を通して社会に貢献できますよう、より一層精進してまいる所存でございます。引き続き温かいご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。

福原さんといえば、幼少期から「泣き虫愛ちゃん」として話題を呼び、実力面でも卓球界をけん引した。国民的な人気を誇り、2018年に現役引退。プライベートでは16年に卓球五輪元台湾代表の江宏傑さんと国際結婚し、順風満帆な日々を送っていたが、21年1月に福原さんが台湾から単身帰国。以降、離婚や当時4歳の長男の親権を争う全面バトルに突入した。

福原さんが再婚相手とのデートを報じられたのは同3月。「不倫疑惑」とされた一方、江さんにはモラハラ疑惑が浮上した。その約4カ月後に離婚が成立。福原さんはその後、再婚相手の元妻から慰謝料を求められ提訴されたが、22年11月に訴えは取り下げられた。

2人の子供は共同親権で、江さんの住む台湾で生活することに。しかし23年7月に江さんが都内で会見を開き、福原さんに長男を連れ去られたと主張。東京家裁は福原さんが江さんに長男を引き渡すよう命じる決定を下し、さらに9月に江さん側が福原さんを告訴。福原さんは最後まで抵抗し、24年3月に和解した。