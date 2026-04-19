コンパクトなのに頼れる収納力！省スペースで大活躍の【アマゾンベーシック】3段ラックがAmazonで人気！新生活に役立てよう！
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狭いスペースも有効活用！スッキリ収まるのにしっかり収納できる【アマゾンベーシック】3段スチールラックがAmazonで好評販売中！
すっきりとしたモダンなデザインで、用途に合わせて調節可能な収納ラック。丈夫なスチール製、クロムメッキ、脚部アジャスター付き。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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キッチンや収納スペース、アトリエ、作業場などでの使用に適しており、各棚の耐荷重は113キロ(合計340キロ)。
丈夫なスチール製ワイヤー構造で、水平を保つフットキャップなど、必要な部品が付いており、工具を使わずに組み立てることができる。
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黒いプラスチック製のスリーブを金属製の支柱に挟み込むことで、各棚板を3センチ単位で上下に動かすことができる。
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