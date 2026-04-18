【2026春】マイナス５歳見えが叶う。今っぽく若々しく見える「大人ボブ」３選
扱いやすくて定番のボブですが、「まとまっているのに、なぜかアカ抜けない」と感じたことはありませんか？同じボブでも、シルエットや質感の違いで印象は大きく変わります。今っぽく若々しく見せるために重要なのは、“軽さと重さのバランス”。ほんの少し整えるだけで、見え方は驚くほど変わるんです。今回は、自然にマイナス５歳見えを叶える「大人ボブ」を紹介します。
やわらかさを引き出す“ひし形シルエットボブ”
トップにほどよくボリュームを持たせ、顔まわりにかけて自然に広がるひし形シルエットのボブは、大人世代にとって取り入れやすい王道スタイル。視線が上に引き上がることで、フェイスラインがすっきり見え、全体の印象が軽やかに整います。
ポイントは、毛先を重く残しすぎないこと。ほんのり動きをつけることで、硬さを感じさせず、やわらかな空気感に。まとまりと軽さのバランスが取れることで、無理なく若々しい印象に仕上がります。
抜けと立体感をつくる“レイヤー入り軽やかボブ”
ボブに今っぽさを足すなら、表面に入れるレイヤーが鍵。全体を軽くするのではなく、トップや顔まわりにさりげなく動きをつけることで、自然な立体感が生まれます。
この“上だけ軽く、下は残す”設計が、今季らしさのポイント。軽さとツヤ感が共存することで、ナチュラルなのにどこか洗練された印象に。入れすぎるとまとまりが崩れやすいので、あくまで控えめに入れるのが大人にはちょうどいいバランスです。
今っぽさと品を両立する“切りっぱなしニュアンスボブ”
シンプルな切りっぱなしボブも、質感の作り方で印象が変わります。毛先のラインは揃えつつ、ほんの少しだけラフな動きを加えることで、重さを活かしながら軽やかさを演出。
ポイントは“軽く見える重さ”。下のラインはしっかり残しながら、表面だけをやわらかく動かすことで、直線的になりすぎず、抜けのある仕上がりに。落ち着きと今っぽさを両立できる、大人にこそ似合うスタイルです。
ボブはシンプルなヘアスタイルだからこそ、ほんの少しの違いが印象を左右します。軽くしすぎても、重くしすぎても今っぽさは出にくいもの。なんとなくしっくりこないと感じたときは、質感やシルエットを少し見直すことで、グッとアカ抜けた印象に近づけましょう。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事は美容師によるヘアデザインや髪質に関する一般的な知見をもとに編集部が構成しています
🌼今っぽく見える人はここが違う。重く見せない「大人の春ボブ」３選