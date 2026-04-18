◇プロ野球 パ・リーグ ソフトバンク7ー0オリックス(18日、みずほPayPayドーム)

ソフトバンクの先発・上沢直之投手が、快投を見せました。

同率首位で並ぶオリックスとの首位攻防戦。上沢投手は初回スライダーで三振を奪うなど三者凡退。その裏、打線は柳町達選手の先制2点タイムリーで援護。

2回に味方のエラーでランナーを背負いますが、後続を打ち取り無失点。3回にはこの試合初めて四球で出塁を許すも、ヒットは許さず。4回から6回までは三者凡退に抑え、大記録に近づきます。

7回には四球とエラーで2アウト1、2塁のピンチを迎えますが、オリックス7番シーモア選手をセンターフライで3アウト。この時点で113球を投げるとベンチで首脳陣と会話。笑顔を見せると、8回以降もマウンドに立ちます。

8回も三者凡退に抑え、9回のマウンドへ。1アウトを奪い大記録まであと2人を迎えた場面で、3番西川龍馬選手との対戦。その4球目、2ストライクからカーブを投げて三振を奪ったかに思われましたがファウルの判定。そしてこの日134球目、153キロのストレートを投げましたが捉えられ、打球はセンター前へ。ヒットを許し、ノーヒットノーランはなりませんでした。

ここで上沢投手は降板。それでも8.1回を被安打1、奪三振9の快投。ソフトバンクは最後までオリックスに得点を許さず勝利。再び単独首位に立ちました。